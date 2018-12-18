Yakın zamanda pornografik içeriği kaldıracağını açıklayan Tumblr’a yönelik kullanıcı protestosu devam ederken, sosyal medya platformunun “göğüs uçları gösteren kadınlara” yönelik yaptırımları da ayrıca eleştiriliyor.

Tumblr’ın yetişkin içeriğe yönelik yasağı, pazartesi günü itibariyle devreye girmiş durumda. Kullanıcıların bu yasağa tepkisi de hiç gecikmeden geldi.

Blog platformu olan Tumblr, 3 Aralık tarihinde “Daha iyi, pozitif bir Tumblr” başlıklı bir gönderi yayınlayarak değişimi başlatacağını açıklamıştı. Bayraklı sayfaların gizleneceğini açıklayan platform, geçişin kolay olmayacağını belirttiği bir özür mesajı da yayınlamıştı.

Kullanıcılar ise Tumblr’ın açıklarını bulmakta gecikmedi. Bazı kullanıcılar bayraklama işleminden sıyrılmanın yolunu bulurken bazı kullanıcılar da yasal içeriklerin bayraklandığına şahit oldu.

Engellenen ancak yasaklı olmayan içerikler arasında kedi, kuş ve taş fotoğrafları, pikselleştirilmiş bir pokemon, Mr Rogers ve bir postacının fotoğrafı, yüzme havuzu, uykusu gelmiş bir yavru penguen, antik Mısır mezarı, bir cosplay rehberi, bir yavru köpek resmi ve deri çizmeler de yer alıyor. Bütün bu listenin içindeki en ilginç şey ise Tumblr’ın kendi duyurusunun bayraklanmış olması.

“Her neyse, Tumble benim için zaten öldü çünkü bu fotoğraf setini bayrakladılar.”

Firmanın yapmış olduğu “Göğüs uçları görünen kadın” tanımı ise bir başka eleştiri nedeni. İfadenin kendisini de eleştiren kullanıcılar, Tumblr’ın kadınlara karşı tutumunu eleştiren tweetler attılar.

"Tumblr kullanıcıları: Beyler, pedofililer, porno botları ve beyaz ırk üstünllüğünü savunanlar konusunda bir şeyler yaparsanız harika olur.

Tumblr ekibi “kadın göğüs uçlarını yasaklayalım ama naziler kalsın. Anladık.

Kullanıcılar: “Hayır, dediğimiz bu değ-”

Çalışanlar: “a n l a d ı k”

#TumblrLogOff"

#TumbltLogOff, #TumblrPruge, #TumblrIsDeadParty ve #TumblrProtest etiketleriyle atılan mesajlar ile siteyi protesto eden kullanıcılar, tepkilerini göstermek için 24 saatliğine siteye girmeme kararı aldılar.

“(Açıklamada Yahoo CEO’su Marissa Mayer’in ‘Bunu Batırmayacağız’ açıklaması yer alıyor.) Çok Geç. Batırdınız #TumblrIsDeadParty #nsfw #tumblrpurge”

Bazı kişilerin ise Tumblr’a tepkilerini yine Tumblr üzerinden gösterdikleri göze çarptı. Yasağın amacı iyi bile olsa, uygulanma şekli kullanıcıları epeyce kızdırmışa benziyor.

“Başardık! Bütün pronoyu silerek sitemizi düzelttik!”