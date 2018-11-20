Geçtiğimiz hafta sonunda birden bire App Store'dan silinen uygulamanın neden kaldırıldığı ortaya çıktı.

Tumblr, bir zamanlar tıpkı Wordpress ve dönemin en büyük kişisel blog siterlerinden Blogger gibi bir devrime imza atmıştı. Neredeyse herkesin bir Tumblr sayfası olduğu günlerden, platformun gitgide 18+ içeriklerin rahatça paylaşılabildiği, zaman zaman iğrenç materyallerin paylaşıldığı garip bir mecra haline geldiği günlere geldik.

Gelen haberlere göre Tumblr'ın hafta sonu App Store'dan ayrılmasının sebebi de yukarıda saydıklarımızla paralel ilerliyor. Apple cephesinden gelen açıklamaya göre, Tumblr'da çocuk pornosu içeren fotoğraf ve videolar tespit edildi. Apple, bunun üzerine uygulamanın anında App Store'dan kaldırıldığını belirtiyor.

Tumblr cephesinden henüz bir yanıt gelmemiş olsa da Apple ile sorunun çözümü için görüşme halinde oldukları belirtiliyor. Bir dönemin en güzel platformlarından biri olan Tumblr'ı bu halde görmek üzücü.