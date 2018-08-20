Tümörleri İzleyebilen Kablosuz Teknoloji Geliştirildi

İçinde Hint kökenli araştırmacıların da bulunduğu bir grup bilim insanı, düşük güçlü kablosuz sinyallerle çalışan ve vücuttaki yutulabilir implantların yerini belirleyebilen bir "vücut içi GPS" sistemi geliştirdiler.

Dina Katabi öncülüğünde, MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)'deki araştırmacıların geliştirdiği "ReMix" sistemi, hayvanlar üzerinde uygulanan deneylerde, implantları santimetresine kadar tutarlılıkla saptayabildiğini gösterdi.

Araştırmacı grup, gelecekte doktorların bu teknolojiyi kullanarak vücuttaki tümörleri izleyebileceğini, hatta hapların vücuda bu şekilde enjekte edilebileceğini umuyor.

Gazete baş yazarı Deepak Vasisht, söz konusu teknolojiyle ilgili olarak ”Biz teknolojik olarak mümkün ve insan vücudunu doğru temsil edebilecek kadar kompleks bir model oluşturmak istedik. Eğer biz bu teknolojiyi bir gün kanser hastalarında kullanmak istersek, kişinin fizikî yapısına uygun olması gerekli." ifadelerini kullandı.

Araştırmacı gruba göre bu tarz gelişmeler, şu an dünyada sadece 100'e yakın sayıda bulunan Proton Terapisi Merkezleri'nin artmasına fayda sağlayacak.

MIT'de CSAIL'de (Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı) çalışan Deepak Vasisht, "Proton terapisinin pahalı olmasının temel nedenlerinden biri ekipmanın kurulmasının getirdiği yükümlülük." dedi.

ReMix'i test edebilmek için öncelikli olarak bir hayvan dokusuna ufak bir işaret bırakan Dina Katabi'nin grubu, hareketleri izleyebilmek içinse radyo sinyallerini yansıtan kablosuz bir cihaz kullandılar. Ekip, böylece -özel bir algoritma kullanarak- işaretledikleri yeri tam olarak belirleyebildi. Grubun kullandığı kablosuz teknoloji, daha önce gösterdikleri ve kalp ritmi, soluk alma ve hareketi izleyen teknolojiyle benzerlik göstermekte.

İlginçtir ki vücut içindeki işaret, hiçbir kablosuz sinyal yaymadı. Sadece hiçbir ek güce gerek kalmadan, dışarıdaki cihazdan gönderilen sinyali yansıttı.

Illinois Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği'nde profesör olan Romit Ray Choudhury, projede yer almamasına rağmen ReMix hakkında şunları söylüyor: "Önümüzdeki engellerden bir tanesi kablosuz iletişim ve onun konumunun devamlı olarak izlenebilmesiydi. ReMix bu yönde büyük bir adım atarak implante edilebilir cihazları bir darboğaz olmaktan kurtarıyor.”

Araştırmacı grup, bu hafta "Bilişim Makinelerinin Veri İletişiminde Özel İlgi Grubu için Ortaklık Derneği'nde (SIGCOMM) Budapeşte'de gazeteyi temsil edecek.