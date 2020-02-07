Çantasına ‘Çinli Değilim, Ölürüm Türkiyem’ Yazan Turist

Çin’de hala bütün etkisi ile devam eden corona virüsü dolayısıyla ortaya çıkan tepkilerden kaçınmak için Uzak Doğulu insanlar ilginç çözümler üretmeye başladılar. İstanbul’da görülen Tayvanlı bir turist, çözümü akıllı çantasına yazdığı “Çinli değilim, ölürüm Türkiyem” yazısı ile buldu.

Çin’de corona virüsü salgını nedeniyle 15 şehir hala karantina altında. Ülkede corona virüsü ile mücadele devam ederken, Çin dışında yaşayan ve bulunan Çin vatandaşları, önemli bir ırkçılıkla karşı karşıya kalıyorlar.

Corona virüsü salgını nedeniyle sadece Çinliler değil, diğer Asya ülkelerinde yaşayan insanlar da yurtdışında ırkçı tepkiler ile karşılaşabiliyorlar. Irkçı tepkilere ek olarak corona virüsüne yakalanmak istemeyen insanlar, Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen insanlardan uzak durmaya çalışıyor.

İnsanların bu tepkili ve endişeli yaklaşımlarına karşı Çinliler ve diğer Asya ülkelerinden insanlar kendi önlemlerini almaya başladılar. İstanbul’da görülen Tayvanlı bir turist ise bu çabaların en sempatiklerinden birini gösterdi.

İstanbul Eminönü şehir hatları vapuru iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turist, akıllı çantasındaki ekrana Türkçe ve İngilizce olarak “Çinli değilim” yazdı. Çanta'da akan bir yazı kullanan turist, “Ölürüm Türkiyem” yazısı ile kalpleri eritmeyi de başardı. Karşılaşabileceği tepkilere karşı bulduğu çözüm ile dikkat çeken Tayvanlı turist, sosyal medyada yayınlanan videosu ile insanların ilgi odağı oldu.

Tayvanlı turistin "Çinli değilim, ölürüm Türkiyem" yazılı videosu