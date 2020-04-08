Cep Telefonuyla Göz Muayenesini Mümkün Kılan Aparat

Koronavirüs salgınının yayılmaya devam ettiği bugünlerde hastanelere gitmek salgına yakalanma ihtimalini artırıyor. Hastanelerde yapılacak muayenelerde de hasta/doktor arasındaki mesafenin korunması oldukça önemli. Doktorun hastaya yakın olmasını gerektiren bir muayene türü de göz muayenesi. Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, bu sorunu çözecek bir aparat geliştirdi ve cep telefonu kamerasıyla göz muayenesini mümkün kıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, yakından yapılması gereken ve hasta ile doktor arasında virüs geçişine neden olabilecek göz muayeneleri için yeni bir çözüm geliştirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Doç. Dr. Berna Akova, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Betül Gülçimen Çakan ile bölümün son sınıf öğrencisi Volkan Mesut Küçükakarsu bu soruna çözüm yaratmak için bir aparat üretti.

Son birkaç haftadır bu proje üzerinde çalıştıklarını ve 3 boyutlu yazıcıyla muayene mikroskobuna entegre edilebilen bir araç geliştirdiklerini belirten Doç. Dr. Kıvanç, bunun üzerine her türlü akıllı telefonun yerleşmesini mümkün kıldıklarını söyledi. Böylece görüntüler, cep telefonu ekranına yansıtılıyor ve muayene sırasında gerekli sosyal mesafe korunuyor.

Uzaktan göz muayenesini sağlayan aparat:

Yeni geliştirilen yöntemle birlikte riski hastalarda görüntüyü kaydetme veya videoya alma imkânıyla başka bir odada ayrıntılı inceleme yapılabiliyor. Kıvanç, "Telefon uygulaması ve bilgisayar programı yapan ABD menşeli bir şirketle görüştüm, programlarını bize 3 aylığına ücretsiz açtılar. Böylece telefon ekranında gördüğümüz görüntünün aynısını kablosuz bir şekilde bilgisayar ekranında görme şansımız oldu" dedi.

Geliştirilen araca Uludağ Biyomikroskop Adaptörü adı verildi. Araştırmacılar, dünyada göz hekimlerinin böyle bir sistemi uyguladığına rastlamadıklarını belirtti. Söz konusu aracın maliyetine ilişkin Kıvanç, "Çok maliyetli, binlerce liralık kablolu sistemler var ancak bizim sistemimiz 5 ya da 6 liraya mal oldu; hem de daha az karbon ayak izi ile üretildi. Bu sayede Türkiye'nin her köşesindeki hekimlerimizin kullanabileceği bir sistem geliştirilmiş oldu" dedi.

Aparat; katarakt, kornea, iris, göz kapaklarının ve gözyaşı kanallarının muayenesinde kullanılabilecek ancak henüz retina muayenesinde kullanılamıyor. Uygulanan sistemin ulusal ve uluslararası patent başvuruları Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapıldı.