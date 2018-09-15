Türk şirket, İYTE İzmir Teknopark iş birliğiyle bor kullanarak yangın söndürme tozu geliştirmeyi başardı. Geliştirilen Fire Borex adlı tozun, ithal ürünlerden çok daha etkili olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep menşeli Demircan isimli Türk şirketi, 10 yıllık bir araştırma sürecinin ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitisü (İYTE) ile iş birliği yaparak bor madeninden yapılan son derece etkin bir yangın söndürme tozu geliştirmeyi başardı.

İYTE ile 5 yıllık bir araştırma geliştirme süreci sonucunda oluşturulan “Fire Borex” tüm yabancı rakiplerini geride bıraktı. Ülkemizin en önemli madenlerinden olan bor madenini kullanan uzmanlar, yüksek ısıdaki alevleri dahi kısa sürede söndüren; üstelik kanserojen etki bırakmayan Fire Borex’in patentini aldı. Resmi olarak dünyanın en güçlü yangın söndürücü tozu Türkiye’nin oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Demircan Yönetim Kurulu Başkanı Hale Demircan, Türkiye’de artan fabrika yangınlarına en hızlı çözümü bulmak için yola çıktıklarını ve projeyi tamamen Türk mühendislerle beraber yürüttüklerini belirtti.

Sözlerine: "Dünyada ilk kez söndürme sistemlerinde katı soğutmayı geliştirdik. Sanayi tipi yangınlarda yaklaşık 700 derecedeki bir yangını bu tozu kullanarak çok kısa sürede 38 dereceye kadar düşürebiliyoruz. Yangın riski yüksek, çok yüksek sıcaklıkta alev çıkarma potansiyeli bulunan üretimlerin yapıldığı demir-çelik, petrokimya, savunma sanayi gibi sektörlerde bu ürünün kullanılması gerekiyor. Bu ürünümüzle çok iddialıyız. Hatta uzay gemisine bir yangın tüpü konulacaksa bu bizim tüpümüz olmalı. Çünkü kanserojen madde yok ve hızlı söndürme özelliğine sahip." açıklaması ile devam eden Demircan, söz konusu sistemin fabrikalarda kullanılmaya başlandığını müjdeledi.

Üstelik Türk yapımı Fire Borex, Uşak’ta çıkan talihsiz bir yangında gücünü kanıtlayarak olası bir trajediyi daha şimdiden engelledi. Şirketin bir sonraki adımı orman yangınlarına en etkili çözümü bulmak üzerine.