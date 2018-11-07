Türk Askerinin Keşfi Bilim İnsanlarını Şok Etti

Van Gölü'nde yaşayan tek canlının inci kefalı olduğunu düşünen bilim insanları, Türk askerinin yaptığı keşif sonrası bölgede incelemelere başladılar.

Van Gölü'nün gelişmiş tek canlısı olarak görülen inci kefalinin bir komşusu olduğunu İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Timi ortaya çıkarttı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden araştırmacılar, Tim'in dalış sırasında fark ettiği bu 5-6 cm boyundaki balık türünü incelenmeye başladılar.

Mikrobiyalitteki tatlı sularda yaşayan bu yeni balık türünün Van Gölü'nde yaşamını nasıl devam ettirdiği incelenecek. Van Gölü, dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölü.

Balığın bir çeşit çöpçü balığı olduğunu belirten uzmanlar, Van Gölü içerisinde tatlı su çıkışı olan bir noktada yer alan, 13 metrelik bir mikrobiyalitte yaşayan ve bölgeden hiç çıkmayan balıkların nasıl beslendiklerini ve ürediklerini araştırmayı planlıyor.