Sadece 12 Kişinin Kazanabildiği Ödül Türk Bilim İnsanının

İlk olarak 1991 yılında düzenlenen ve Dünya Nerfoloji Örgütü’nün bugüne kadar sadece 12 bilim insanına layık gördüğü Society of Nephrology (Bywater Awards) Ödülü, bu yıl bir Türk bilim insanının oldu.

Yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ses getirmeyi başaran, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever’in kazandığı ödül, 2019 yılı içerisinde kendisine takdim edilecek.

2019 yılında, Avustralya’da yapılacak olan Dünya Nefroloji Kongresi’ne davet edilen bilim insanı, Akut Böbrek Yetmezliği üzerine yaptığı çalışmalarla adını duyurmuştu. Prof. Dr. Sever ayrıca Crush Sendromu olarak da bilinen, çarpmalara ve ezilmelere dayalı, doğal afetler gibi vakalardan sonra sıkça görülen mahsur kalma ve uzun süreli sıkışma sonucu oluşan ciddi doku zedelenmelerine karşı yaptığı çalışmalarla da tanınıyor. Bilim insanı, bu konularda pek çok seminer ve eğitime de davet ediliyor.

Alanında en prestijli ödüller arasında yer alan ve bugüne kadar sadece 12 bilim insanının almaya hak kazandığı Bywater Awards ödülüne hak kazanan Prof. Dr. Sever’in bu başarısı, ülkemizde yaşayan bilim sevdalılarını cesaretlendirip göğsümüzü kabartıyor.