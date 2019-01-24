Zararlı Güneş Işınını Faydalı Hale Getiren Krem Geliştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Ertekin, bilim dünyasında olay yaratan bir krem geliştirdi.

İnsan vücuduna direkt olarak yansıyan güneş ışınlarının zararları biliniyor. Üyesi Prof. Dr. Kadriye Ertekin, güneşin zararlı ışınlarını, insan vücudunda yenilemeye, canlanmaya ve dokularda iyileşmeye yol açacak şekilde değiştirebilen bir krem geliştirdi.

Maddelerin ışıkla etkileşimi konusunda uzun yıllardır çalışan Ertekin, 3 yıl önce başlattığı çalışmada sona varmayı başardı.

Güneş ışınlarını absorbe eden veya yansıtan bir güneş kremi geliştiren Ertekin, mevcut kremlerin deri tarafından emildiğini ve vücuda zarar verdiğini belirtti. Kan ve idrar yoluyla tahlillere dahi yansıyan bu maddelerin verdiği zararların tam olarak bilinmediğini söyleyen Ertekin, kendi geliştirdiği kremin ise herhangi bir zararı olmadığını ancak geliştirdiği üründeki gibi pozitif bir etkiye de yol açmadığını söyledi.

İşte Ertekin'in açıklamaları:

“Diğer kremlerde de bir nemlendirici, emülsiyon oluşturucu, kıvam verici, antioksidanlar gibi etken maddeler var. Prototipimiz diğer kremlerle benzer. Güneş ışınlarını filtre edici etken madde, güneş koruyucusu olarak şimdiye kadar hiç kullanılmamış bir teknoloji. Biz bunu güneş koruyucu olarak kullanma yaklaşımını ilk kez düşünerek, formülasyon içinde uygun tanecik boyutuna getirdik. Etken maddemiz zararlı, ultraviyole bölgeyi kesinlikle çok güzel absorbluyor. Cilde yararlı olan ışını son derece spesifik dalga boyu aralığında bize anında dönüştürebiliyor. Bu dalga boyutundaki ışınların cilt içindeki dokuları iyileştirdiği, ciltte yenilenme, canlanma etkisi var.”