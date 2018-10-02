Türk Bilim İnsanının Ürettiği Kumaşa İlgi Büyük

İzmirli bilim insanı Mustafa Erol'un ısı yayan kumaşı, dünya üzerinde farklı sektörlerden büyük ilgi gördü.

Dokuz Eylül Ünivesite'sinde Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Erol doktorasını tamamlamak için 2011 yılında 'Isı Yayan Polimerik Malzemeler' adlı bir tez yazdı. Düşük voltajda uzun süre boyunca ısı yayabilen kumaş, dünya çapında çeşitli sektörlerin ilgisini cezbetti.

Rezistans tellerle geliştirilen kumaş üzerinde ısıtmaya alternatif olarak korozyona (oksitlenme) ve kırılmaya dayanıklı, esnek ısı yayan lifler geliştiren Erol, ABD ve Güney Kore'de geliştirilmiş muadillerinden daha az enerji harcamakla birlikte daha uzun süreler boyunca ısı sağlıyor.

Bu çalışmasıyla birlikte Elginkan Vakfı'ndan Teknoloji Ödülü'nü kazanan Mustafa Erol, kumaşın farklı malzemeler üzerinden denenmesi ve dünya pazarına girmesi için TÜBİTAK'ın desteğini alarak ortağı Ayhan Prepol ile İltema isimli şirketi kurdu.

Patent sürecini tamamlayan kumaşa geçen seneki tanıtımından sonra dünyanın dört bir yanından ilgi ve talep yağdı.