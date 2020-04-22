Türk Bilim İnsanlarından 15 Dakikada Sonuç Veren Test Kiti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada milyonlarca vaka ve on binlerce ölüme yol açan koronavirüs salgınına karşı bir taraftan aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken diğer taraftan ekipman üretimi sürüyor. Bu kapsamda İzmir’den güzel bir haber geldi. TÜRKLAB, koronavirüsün teşhisi konusunda erken tanı kiti geliştirdi.

Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına almışken Türk bilim insanları da salgına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren biyoteknoloji firması TÜRKLAB, koronavirüsün teşhisine yönelik erken tanı kiti geliştirdiğini duyurdu.

TÜBİTAK tarafından onaylanan tanı kiti, daha proje aşamasındayken yurt dışından talep aldı. TÜRKLAB’ın 25 senedir çeşitli hastalıkların erken tanısına yönelik kit geliştirdiği belirtildi. TÜRKLAB A.Ş. Genel Müdürü Kartal Yağlıdere, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dünya genelinde hâlihazırda kullanılan tanı kitlerine oranla daha güvenilir bir metot uyguladıklarına dikkat çekti.

Türk bilim insanları, tanı kiti geliştirdi:

Dünyadaki mevcut tanı kitlerinin bir üst modeli olan, çok daha hızlı bir şekilde sonuç veren kitlerin üretimini planladıklarını dile getiren Yağlıdere, “Yaklaşık 100 kat daha hassas ve özgül bir test ortaya çıkıyor. Şu an dünyada kullanılan ve büyük çoğunluğu Çin’den gelen tanı kitlerinden farklı olarak üreteceğimiz kitler daha güvenilir bir metottadır” dedi.

Test kitinin maliyetine de değinen TÜRKLAB Genel Müdürü Yağlıdere, “Maliyetleri hususunda da birbirlerine yakın olacaklar ancak çok daha güvenilir bir test olarak ortaya çıktığında dünyanın tercih edeceği yeni yöntem bu olacaktır” ifadelerini kullandı. TÜRKLAB A.Ş. Satış ve İş Geliştirme Müdürü Berna Demirkaya Akgültaş ise birçok test tipi üzerinde çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Akgültaş, “Bir Türk üretici firmasının bunu kendi ülkesinde üretip kendi pazarına sunuyor olması ithalatın üzerindeki yükü ciddi anlamda hafifletecektir” diye konuştu.

Hedef önce yurt içi, sonra yurt dışı pazarı:

Koronavirüsle ilgili hızlı bir çalışma içerisine girdiklerini kaydeden TÜRKLAB Ar-Ge Koordinatörü Ilgın Öztürk de “TÜBİTAK tarafından da desteklendik. İmonafiltrasyon temelli kasetlerimizi de umarız 6 ay içerisinde piyasaya sunacağız” dedi. Öztürk, öncelikle yurt içi pazara ardından da tüm dünyaya bu testleri tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.