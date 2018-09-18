  • Türk Bilim İnsanları Hubble İle Bir İlki Gözlemledi

Türk Bilim İnsanları, Hubble Uzay Teleskobu ile Bir İlki Gözlemledi

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Aralarında Sabancı Üniversitesi'nden bilim insanlarının da bulunduğu bir ekip, bir nötron yıldızında şimdiye kadarki en geniş ölçekli yayılımı gözlemledi.

Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni bir makaleye göre Sabancı Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırma esnasında "RX J0806.4-4123" isimli nötron yıldızında şimdiye kadar gözlemlenmiş en geniş ölçekli yayılım keşfedildi. 
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Makalede yer alan bilgilere göre yıldızın kızıl ötesi ışınları, 28 milyar kilometre mesafeye kadar yayılıyor. Bu rakam, bir nötron yıldızının kızıl ötesi ışınlarının tespit edildiği en geniş mesafe olmasının yanında ilk kez gözlemlenebiliyor.

Araştırmayı yürüten ekibe göre bu durumun iki temel sebebi olabilir. Yıldızın çevresinde oluşan toz diskinin kızıl ötesi ışınları büyüteç etkisiyle çevreye doğru yaymış olması üzerinde durulan ilk ihtimal. Diğer sebep ise yıldızdan yayılan enerji yüklü rüzgarın komşu nötron yıldızları ve ara bölgedeki gazlarla etkileşerek kızıl ötesi yayılmayı uzatmış olabileceği.
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Sabancı Üniversitesinden gök bilimciler Ünal Ertan ve Şirin Çalışkan'ın dahil olduğu araştırma aynı zamanda TUBİTAK tarafından da destekleniyor.

Kaynak : https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2018/09/18/turk-bilim-insanlari-notron-yildizinda-olagan-disi-kizilotesi-yayilim-gozlemledi
Etiketler: nötron yıldızı, hubble uzay teleskobu, sabancı üniversitesi
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