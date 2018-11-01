Bilkent Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarla, hareket halindeki roketin hızını otomatik olarak değiştirebilen bir yazılım geliştirildi.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yıldıray Yıldız ve öğrencisi Anıl Alan, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bilgisayar yazılımını tamamladı. ROKETSAN bünyesinde gerçekleştirilen çalışma, IEEE Control Systems Magazine aracılığıyla bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Yaptıkları çalışmayla ünlü bilim dergisinin Ekim ayında kapak konusu olmayı başaran ikiliden Yıldıray Yıldız, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Teknolojimiz ile havada hareket halindeki roketlerin hızları ayarlanabilir hale gelebilecek.aptığımız çalışma ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik kazandırılmış oldu. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manevralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler."

ROKETSAN'da yapılan deneylerde sistemin gayet iyi çalıştığını ve literatürde bir ilk olma niteliği taşıyan birden fazla özelliği bulunduğunu belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Sistemin teoriğini Bilkent Üniversitesinde geliştirdik. Deney düzeneği ise ROKETSAN'da geliştirildi. Deney kısmında öğrencimiz Anıl Alan ve ROKETSAN mühendislerinin bir senelik çalışması oldu. Bundan sonrası çalışmanın endüstriye kazandırılması olacak."