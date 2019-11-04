Yerli Mobil Bilim Kurgu Oyunu: Director: Xenite

Türk oyun stüdyosu EDDA Interactive, hikâye ve oynanışı ile kısa sürede dikkatleri üzerine toplayacak bir oyun geliştirdi. Bilim kurgu türünde, zaman yolculuğu temasına sahip oyunda seçimleriniz sonucu belirliyor.

Mobil oyun dünyasında hikâyesi güçlü oyunlar bulmak oldukça zor. EDDA Interactive tarafından Android ve iOS için yayınlanan Director: Xenite, kısa sürede App Store’da ana sayfaya çıkarak büyük başarılar elde etti. Bilim kurgu türünde ve zaman yolculuğu konulu RPG oyunu, kendi sınıfında en popüler oyunlardan birisi haline geldi.

Director: Xenite, hikâye akışında 4 sezon ve 8 bölümden oluşan bir maceraya sahip. Oyunun yapımcıları, interaktif bir deneyim üzerine odaklandıkları için hikâye son derece güçlü bir şekilde oyuncuya yansıyor. EDDA, oyunu her ay güncelleyerek yeni bölümler ekleyip oynanış ve hikâyeyi genişletmeyi planlıyor.

Director: Xenite Google Play ve AppStore’da büyük beğeni topladı:

2132 yılında başlayan hikâyede, TATI adında bir yapay zekâdan görevler ve bilgiler alarak ilerlemeye başlıyoruz. İnsanlık daha önce zaman yolculuğunu keşfetmiş olduğundan, bu imkanını bilinçsizce kullanmış durumda. Yapılan hatalı zaman yolculukları, zaman çizgisinde kırılmalara yol açtığı için anomaliler ile karşılaşıyoruz.

Bourphus Incorporated adındaki bir kurumun ajanı olarak, bu zaman çatlaklarını kapatmak ve düzeni sağlamak ile sorumluyuz. Zaman akışının çizgisel olmadığı oyunda yolumuz 1939 yılında Norveç’te yaşanan tuhaf bir olay ve kişilerle kesişiyor. Røsvik bölgesine düşen bir meteorda bulunan Xenite isimli element, zamandaki çatlakları kapatmak için kullanılabiliyor.

Biz de Xenite elementine ulaşmak için geçmişe gidip meteora ulaşmak ve II. Dünya Savaşı’na kadar uzanan hikayeyi aydınlatmak zorundayız. Macera boyunca yaptığımız seçimler, bizi 20 farklı sona götüreceği için her aksiyon ve kararımız büyük önem taşıyor. Ayrıca bu sayede oyunun farklı sonlarını görmek için tekrar tekrar oynasak da sıkılmamız zorlaşıyor.

Şimdilik sadece “text edventure” türünde olan Director: Xenite, yeni güncelemelerle ses kayıtları ve videolar ile de oynanabilecek. Yazı tabanlı oyun olduğu için 400.000 kelimelik bir dağarcık ile donatıldığını söylememizde fayda var. Bu da hikâyenin ne kadar zengin ve doyurucu olduğunu kanıtlıyor.

Directors: Xenite ücretsiz indir (Android- iOS):