Türkiye'de Böbrek Hastalarının Sayısı Giderek Artıyor

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de 25 bin'den fazla böbrek hastasının yaşamak için böbrek beklediğini bildirdi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yaptığı açıklamada yılda ortalama 3.500 hastanın böbrek nakliyle sağlığa kavuşabildiği Türkiye’de 25 bin hastanın daha böbrek nakli için sırada olduğunu bildirdi.

Ülkemizde bu denli büyük bir problem haline gelen böbrek rahatsızlıklarının temelinde genetik yatkınlık kadar yaşam alışkanlıklarının da olduğunu belirten Erk, vatandaşlarımızı tuz tüketimi konusunda ölçülü olması ve sigarayı bırakarak düzenli spora yönelmesi konusunda uyardı.

62 bin fazla hastanın diyaliz tedavisi gördüğü ülkemizde, 25 bin kişinin durumunun kritik olduğunu ve böbrek için sıra beklediğini belirten Türk Böbrek Vakfı Başkanı, organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı. Böbrek nakillerinin yalnızca %20’nin kadavralardan alındığı ülkemizde organ nakli konusundaki bilinç yarı yarıya dahi artsa, sırada bekleyen birçok böbrek hastasının sağlığına kavuşması mümkün görünüyor.

Türkiye’deki böbrek rahatsızlıklarına dair istatistiklere de değinen Erk, kadın böbrek hastalarının erkek hastalara oranla 1 buçuk kat fazla olduğunu bildirirken; böbrek hastalığının temel unsurlarından tuz ve şeker kullanımına dair yapılması gerekenleri de açıkladı.

Şekeri Azaltın

Türkiye’de 150 gram değeri ile standartlara oranla 3 kat fazla günlük şeker tüketildiğini belirten Erk, özellikle nişasta temelli şekerin birçok potansiyel hastalığın temelinde yattığını belirtti. Konunun obeziteye olan yansımasından da bahseden başkan, 3 milyon obezin bulunduğu ülkemizde günlük şeker tüketiminin 50 gramı geçmemesi gerektiğini belirtti. İşin tuz boyutunda ise devlet desteği sayesinde günlük ortalama tüketilen tuz miktarının 18 gramdan 13,5 grama düştüğünü duyuran Erk, bu durumu oldukça olumlu bir gelişme olarak lanse etti.