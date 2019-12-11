Türk Çiftin Uzay Aracı, NASA Projesi Kapsamında Ay'a Gidecek

Eren ve Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu global havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), Artemis Ay görevini desteklemek üzere NASA tarafından seçildi. "Shooting Star" adı verilen kargo modülünün test versiyonu NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderildi.

Eren ve Fatih Özmen'in sahibi olduğu global havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), Ticari Ay Yükü Servisleri (CLPS) projesini desteklemek üzere NASA tarafından seçildi. SNC, bu ihaleyle NASA'nın Artemis Ay görevini destekleyen dev şirketler arasındaki yerini aldı.

SNC, 2021'de Dream Chaser Uzay Uçağı ile birlikte uzaya fırlatılması planlanan "Shooting Star" adlı kargo modülünün test versiyonunu da NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi'ne teslim etti.

NASA'nın Artemis görevine katkıda bulunacak CLPS kapsamında 2024’te gerçekleştirilecek mürettebatlı görevi desteklemek üzere tüm ekipman, Ay'a önceden yerleştirilebilecek. SNC, CLPS projesiyle birçok ikmal malzemesini ve ekipmanı Ay'a ulaştıracak robotik uzay aracını uçurarak bu konuda uzmanlık elde edecek.

Ticari şirketlere hizmet vermek için de hazırlanıyorlar

SNC CEO'su Fatih Özmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SNC, Mars'a yapılan uçuşlar da dahil olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz yüzlerce görev sayesinde uzay alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip. Ay’a yönelik yenilikçi çözümler sunacak olan uydu ve Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal aracının yanı sıra NASA'nın Ay Geçidi projesine ilişkin kapsamlı geliştirme çalışmalarımız sayesinde uzmanlığımızı arttırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ay'daki projelerin sürdürülebilir olmasını destekleyecek yükler arasında bilim ve mühendislik yükleri ile araçlar, keşif gezginleri ve ikmal malzemeleri yer alıyor. SNC, Ay görevi hizmetlerini, Ay'da keşif yapmayı isteyen diğer ticari müşterilere de sunmayı planlıyor.

NASA projesi kapsamında yaptıkları atılım hakkında konuşan SNC Başkanı Eren Özmen ise "Bilimde ve uzay keşiflerinde ilerleme kaydedilmesine imkan tanıyacak ve Ay’ın yüzeyi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayacak bu anlaşmanın bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

2021 sonbaharında ISS'e kargo götürecek

Dream Chaser'ın yaklaşık 5 metre uzunluğundaki eklentisi olan Shooting Star kargo modülü, yükleri taşımak için depolama alanı sağlayıp Dünya’nın atmosferine yeniden girdikten sonra kargoların imhasını kolaylaştıracak.

Dream Chaser, CRS-2 ihalesi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu için planladığı en az altı görevin ilkini 2021 yılının sonbaharında gerçekleştirecek. Shooting Star kargo modülü ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na 5 ton ilave basınçlı ve basınçsız yük taşıyacak.