Türk Dizilerinin Değişmeye Başladığını Kanıtlayan 10 Dizi

Medya dünyasındaki televizyon hegemonyası sona ererken, diziler de sinema filmlerini kafa tutacak kadar kaliteli olmaya başladılar. Türkiye’deki izleyiciler, uzun yıllar boyunca bu geçiş dönemini yabancı yapımlarla takip ettiler. Yerli yapımcılar, internetle barıştıktan sonra birbirinden kaliteli yapımları görmeye başladık.

Sinema ya da dizi şeklinde içerik üretimi konusunda yerli yapımcılar, genel izleyiciye hitap edebilecek sürüyle proje gerçekleştiriyorlar. Amaç televizyon usulündeki işlerle para kazanmak ve popülerlik olduğu için, risk alıp internet platformlarına kaliteli içerik üretmek zor bir karar.

Her şeye rağmen son dönemde ortaya çıkan yapımlar, belki de tüm zamanların en iyi Türk dizileri oldular. Dünya sıralamalarına giren bu yapımların kalitesi, Amerikan ya da İngiliz popüler dizilerini aratmıyor. Webtekno Haftalık Dizi Reçetesi köşemizde bugün, Türkiye’de üretilen en kaliteli internet dizilerine yer veriyoruz. Hazırsanız, başlayalım.

Görünen Adam:

Onur Ünlü’nün YouTube dizisi Görünen Adam, absürd komedinin dibine vuran bir yapımdı. Kimseyi göremeyen, aynı anda kimse tarafından görülemeyen bir adamın tuhaf hikayesini izledik. Bazen olayları oldukça uzattı, ancak efsane kadrosuyla beyninizde grizu patlamaları yaratmayı başardı. Reklamları bile ayrı komik şekilde tasarlamışlardı.

Platform: YouTube, ancak tüm bölümler sonradan kaldırıldı.

7Yüz:

7 ayrı karakter, 7 ayrı hikaye, 7 ayrı bölüm. Her karakterin kendi karanlık yanıyla yüzleştiği bu yapımın kadrosunda yine unutulmaz isimler var. Bağımsız bir hikayeye bağlı kalındığı için bölümleri istediğiniz zaman izleyebiliyorsunuz.

Patform: BluTV

Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da

Yayın hayatına deneysel ir YouTube dizisi olarak başladıktan sonra, BluTV’nin gözüne takılan dizi, maddi desteği de sırtına alınca adeta patlama yarattı. İnternet medyasının en ses getiren transferleriyle ücretli olarak izlenen bir yapıma dönüştü. Adana hakkındaki tabularınızı yıkmaya hazır olun.

Patform: BluTV

Dip:

İntihar eğilimi olan kişileri bularak, onları bu yoldan vazgeçirmeye çalışan polis memuru Sahir’in tuhaf hikayesini izliyoruz. Bu dizi, yapımcıların artık çeşitli projelere şans vermeye başladığını kanıtladı.

Platform: puhutv

Dudullu Postası:

Görünen Adam’dan sonra Onur Ünlü’nün tam anlamıyla bir geri dönüş efsanesi olan Dudullu Postası, Penguen dergisinde yer alan Serkan Yılmaz çizimi karikatür serisinden uyarlandı. Yine yüzleri güldüren son derece başarılı kadrosuyla, karikatürlerin canlandığı bir yapım oldu.

Platform: Blu TV

Masum:

Masum, trajik bir cinayetler zincirinin, bir o kadar trajik olan aile dramasıyla birleşmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Psikolojik olarak rahatsız olan bir adam, abisi, babası, annesi, polisler, emekli polisler, vefâkar polisler ve dozu zaman zaman yükselen bir gerilim var. Son yılların en kaliteli işlerinden birisi olduğunu söylemek zor olmaz. Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Ali Atay gibi isimlerin oyunculuğuna da diyecek yok.

Platform: Blu TV

Sahipli:

Korku dizilerinin yükselişe geçtiği bir dönemde, yerli bir internet korku dizisi görmek heyecan verici. Sahipli, aynı zamanda ilk yerli korku dizisi. Senarist Alper Mestçi'nin imzasını taşıyan yapım, travmatik hikaye akışıyla izleyiciyi sarıyor.

Platform: Blu TV

Şahsiyet:

IMDb’nin dünyanın en kaliteli dizileri listesinde 46. sıraya kadar yükselen Şahsiyet, Alzheimer teşhisi koyulan bir adamın karakteristik dönüşümüne odaklanıyor. Bu dönüşümü, adaletin, kadın haklarının, sosyal medya kültürünün, toplumsal kırılma ve çöküşün derin bir analizini sunuyor bizlere. Hikaye bir katille başlıyor, ancak finalinde… Spoiler yok, izlemeyen, izlediğinde ertelediği için pişman oluyor.

Platform: puhutv

Hakan: Muhafız

Hakan: Muhafız ya da uluslararası adıyla The Protector, Netflix'in ilk Türki orijinal dizisi olma özelliğini taşıyor. 10 bölümden oluşan ilk sezonu yayınlanan yapım, listedeki en yeni dizilerden birisi. Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı dizi, önümüzdeki yıl ikinci sezonuyla yayında olacak.

Platform: Netflix

Bozkır:

Bir çocuk cinayetinin üzerine giden iki polis memurunun öyküsünü izliyoruz. Blu TV özel yapımı olarak yayınlanan dizi, uzun zamandır oyunculuğuna hasret kaldığımız Yiğit Özşener ve Ekin Koç ikilisi, başrolde o polis memurlarına hayat veriyorlar.

Platform: Blu TV

Türk dizi sektörünün en ilginç ve beklenmedik örneklerinden birisini de yakın zamanda Netflix tarafından yayınlanacak olan Hakan: Muhafız ile göreceğiz. Başrollerinde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı dizinin yönetmenlik koltuğunda ise Can Evrenol yer alıyor. Yurt dışında The Protector olarak sunulacak olan yapım yayınlandıktan sonra onu da bu listeye dahil edebiliriz gibi görünüyor.

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