DAĞ II filmini yazan ve yöneten Alper Çağlar’ın televizyon dizisi Börü, Türkiye'nin beğenisini kazandıktan sonra Netflix’in de beğenisini kazanarak dünyanın en büyük online dizi platformundaki yerini aldı.

Son zamanlarda gerek dizisi gerek sinema filmiyle yayılan Börü, Netflix’te yayınlanmaya başladı. Netflix’te 5.1 surround ses mixi ve farklı dil seçenekleriyle kullanıcıya sunulacak olan diziye bugünden itibaren ulaşılabilecek.

Televizyondaki serüvenine Star TV’de başlayan başarılı yapım, Star TV’den sonra Blu TV’de yayınlanmaya başlamıştı. Blu TV’nin ardından fazlasıyla beğenilen dizi, bugün itibarıyla Netflix Türkiye tarafından satın alındı.

Dizinin konusu

Börü, Polis Özel Harekâtın gerçek hikayelerini konu alan televizyon dizisinde düşmanların yoğun olduğu sınır bölgesinde vatansever kahramanların destanını ele alıyor. Son zamanlarda Türkiye’de bu tarz yapımların sayısı artmış olsa da Börü, gerek oyuncu kadrosu, gerek senaryosuyla izleyenlerin beğenisini toplamıştı.

Börü yalnızca televizyonda değil, beyaz perdede de büyük beğeni topladı

6 hafta boyunca beyaz perdede gösterimde bulunan filmin sinema sektöründe de bir başarıya ulaştığını söylemekte fayda var. 28 Aralık 2018’de vizyona giren film, 574.857 seyirciyle 7.654.783 TL’lik bir hasılat yaptı.

Börü dizisini Netflix üzerinden izlemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.