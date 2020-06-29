Türk Fotoğrafçının, En İyilerden Seçilen Samanyolu Fotoğrafı

Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, İspanya’da çektiği bir Samanyolu fotoğrafı Capture The Atlas tarafından ‘En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafı’ arasında gösterildi. Ergün, hobi olarak başladığı astrofotoğrafçılık alanında tanınmış isimlerin arasında yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

Uluslararası fotoğrafçılık bloğu Capture The Atlas, her yıl ‘En İyi Samanyolu Fotoğrafları’nı seçtiği bir yarışma düzenliyor. Dünyanın dört bir tarafından astrofotoğrafçılarının katıldığı yarışmada bu yıl bir Türk fotoğrafçının fotoğrafı da en iyiler arasında gösterildi.

Capture The Atlas’ın belirlediği ‘En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafı’ seçkisi arasında Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün’ün de bir Samanyolu fotoğrafı bulunuyor. Mehmet Ergün, Capture The Atlas tarafından seçilen fotoğrafı, İspanya’daki Kanarya Adaları’nda bulunan Parque Nacional del Teide Milli Parkı’nda çektiğini açıkladı.

Fotoğrafı yaklaşık 2.400 metre yükseklikte çektiğini söyleyen Mehmet Ergün, fotoğrafı çekmek için şehirden uzak bir nokta seçtiği için gökyüzünü çıplak gözle görebildiğini söyledi. Ergün, “Manzarayı biraz izledikten sonra bu anı ölümsüzleştirmek istedim. 6 yıl önce hobi olarak başladığım astrofotoğrafçılıkta bu noktalara geleceğimi tahmin edemezdim. Böyle büyük ve tanınmış isimlerin arasında bulunmak ve öyle bir listenin parçası olmak benim için onur” dedi.

Almanya’da yaşayan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, daha önce de çektiği fotoğraflarla başarılar kazanmıştı. Ergün’ün daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) Güneş’in önünden geçerken çektiği fotoğrafla ismini geniş kitlelere duyurmuştu.