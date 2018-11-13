Türkiye'deki Gençler, PUBG'yi Gerçek Hayata Uyarladı

İsmail Saike ve arkadaşları, büyük bir emeğin ürünü olan harika bir kısa filme imza attılar.

Özellikle yurtdışında oldukça popüler olan 'In Real Life' temalı videolara ülkemizden de büyük bir rakip geldi. İsmail Saike ve arkadaşları, uzun uğraşlar sonunda 10 dakikalık oldukça sağlam bir iş çıkarmış.

Oyunun başlangıç sürecini oldukça keyifli bir biçimde parodileştiren ekip, özellikle FPS kamerasındaki görüntülerde de başarılı bir çalışmaya imza atmışlar.

Biz de bu vesileyle gençlerin başarılı çalışmasını tebrik ediyoruz. YouTube videolarını beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizden de bir selam iletebilirsiniz kendilerine. :)