25 yaşına kadar Türkiye'de yaşamını sürdüren Erdem Ovacık'ın ve ortaklarının kurduğu Donkey Republic, bisiklet kiralama sistemiyle Avrupa'da büyük ilgi çekiyor.

Son dönemde ulaşımda adeta bir çığ gibi büyen 'paylaşım ekonomisi' UBER gibi büyük şirketlerin dahi ilgisini çekmiş durumda. Şimdilerde 7/24 kiralama hizmetine ayak uydurmaya çalışan sektörde yaklaşık 4 yıldır hizmet veren bir kiralama şirketi var: Donkey Republic.

Google Play üzerinden indirilebilen uygulaması ile kolayca bisiklet kiralayabileceğiniz sistem, geçtiğimiz haftalarda Florida'da hizmete giren kiralık scooter ile hemen hemen aynı. Uygulamayı telefona kuruyorsunuz, Google Pay üzerinden ödemenizi gerçekleştirip seleye atlıyorsunuz.

İspanya, Finlandiya, Almanya, Avusturya ve Macaristan gibi birden çok ülkede kullanılabilen bu hizmetin ülkemize gelip gelmeyeceği maalesef belirsiz. Her ne kadar kurucularından biri Türk olsa da, ülkemizde yaşanabilecek olan sorunlar hepimizin malumu. Buna karşın toplam 5 milyon euro'luk yatırım alan ve 8.000'den fazla bisiklete sahip şirket, günden güne büyüyor. Yeni dönemde bisikletlere scooter araçların da eklenmesi planlanıyor.

Rakamlarla Donkey Republic

Kuruluşundan itibaren 1,508,858 yolculuk gerçekleştirildi.

Toplam 2.715.944 km yol katedildi. (dünyayı 67 kere dolaşacak bir mesafe)

262.79 tonluk karbondiyoksitten kurtulundu.

Erdem Ovacık Kimdir?

Erdem Ovacık, Boğaziçi’nde mühendislik okuduktan ve iki sene McKinsey’de yönetim danışmanlığı yaptıktan sonra 25 yaşında İstanbul’dan ayrıldı. Kaliforniya Üniversitesi’nde Kamu Politikaları alanında yüksek lisans yaptıktan sonra son 10 senedir Danimarka’da kitle fonlaması, uluslararası geliştirme, yönetişim, finans ve son zamanlarda da hareketlilik (mobilite) başta olmak üzere birçok farklı girişimde çalışmıştır. Kentsel hareketlilik için bisiklet sürmenin büyük destekçisi olan Erdem, teknolojinin kamu hizmetlerini nasıl geliştirebileceğiyle ilgili araştırmalar yapmaktadır.