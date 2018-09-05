Ankaralı girişimci Berkay Mollamustafaoğlu'nun 6 sene önce kurduğu OpsGenie, 295 milyon dolar karşılığında Atlassian tarafından satın alındı.

Berkay Mollamustafaoğlu, 20 sene boyunca yazılımcılar için kolaylık sağlayacak bir akıllı yazılım projesi üzerine çalıştı ve uzmanlığını da bu alanda gerçekleştirdi. 6 sene önce ise projesini hayata geçirdi ve OpsGenie'yi kurdu. Mollamustafaoğlu'nun ve ekibinin çabaları sonucunda ise şirket Ankara'dan dünyanın dört bir yanında 3 bin şirkete ulaştı ve hayli büyüdü.

ABD'de bir ofis açan ve 10 milyon dolar yatırım alan OpsGenie, bu sayede gelişimini hızlandırdı ve şirketin performansı dünya devlerinin ilgisini çekti. OpsGenie ile aynı alanda hizmet veren ve bu alanda dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Atlassian ise OpsGenie'yi 295 milyon dolar (yaklaşık 1.9 milyar TL) karşılığında satın aldığını ve kendi bünyesine kattığını açıkladı.

21 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Atlassian'ın en önemli ürünlerinin başında yazılımcıların yönetimini sağlayan ‘Jira’ geliyor. Şirket, OpsGenie'nin akıllı uyarı yazılımını kendi platformuna ekleyecek ve müşterilerine seçenek olarak sunmaya başlayacak.