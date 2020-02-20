Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Mesut Uçar isimli bir hacker, Mehmet Aydın'ın telefonuna sızdığını söyleyerek konum bilgilerini ele geçirdiğini açıkladı.

Çiftlik Bank, Türkiye'nin uzunca bir süre konuştuğu konulardan bir tanesi. Mehmet Aydın isimli bir kişi tarafından kurulan bu oluşum, binlerce vatandaştan toplanan 1 milyar TL'den fazla parayla bir gece içerisinde yok oldu. Kurucu Mehmet Aydın ve yakın çevresi, vatandaşlardan topladıkları paralarla kaçtılar. Yaşanan olayların ardından geriye binlerce mağdurdan başka bir şey kalmadı.

Mehmet Aydın, Çiftlik Bank'ın dolandırıcılık oluşumu olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte yurt dışına kaçtı ve o zamandan beri aranıyor. Ancak şu ana kadar Aydın'ın konumu ile ilgili söylentiler dışında somut bir kanıt bulunamadı. Şimdiyse bir Türk hacker, Aydın'ın telefonuna eriştiğini ve nerede olduğunu nokta atışıyla tespit ettiğini ileri sürdü.

Söz konusu iddiaların sahibi Mesut Uçar isimli bir vatandaş. Uçar, bir süredir siber güvenlik üzerine çalışmalarını sürdüren beyaz şapkalı bir hacker. Bir süredir Mehmet Aydın ile ilgili çalışmalar yürüten Uçar, Aydın'ın konumunu net olarak bulduğunu, konumun Brezilya'daki Sao Paulo kentinde olduğunu söylüyor.

Hackerın iddialarına göre Tosuncuk, Brezilya-Uruguay bölgesinden hiç çıkmamış. Uçar'a göre Aydın, geçtiğimiz dönemlerde iddia edildiği gibi Kıbrıs ve Dubai gibi ülkelere de hiç gitmemiş. Hacker, Türkiye'den kaçan Aydın'ın doğrudan buraya geldiğini ve Brezilya ile Uruguay arasında zaman zaman konum değiştirdiğini ifade ediyor.

Mehmet Aydın'ın telefonundan alınan konum verisi

Hackerın açıklamalarına göre Aydın, yukarıdaki fotoğrafın ortasında yer alan ve iki yüksek binadan oluşan bir iş merkezinde bulunuyor. Bu konumun açık adresi ise "Torre Jacarandá - Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues" olarak geçiyor. Geçtiğimiz dönemlerde Aydın'ın, Uruguay'da bir inşaat şirketi kurduğu iddia edilmişti. Aydın'ın bu iş merkezinden söz konusu şirketi yönetiyor olabileceği söyleniyor.

Mesut Uçar, elde ettiği verileri yetkilerle paylaşabileceğini söylüyor. Hem Aydın'ın bulunması hem de vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini istediğini ifade eden Uçar, yetkililerin istemesi halinde elindeki tüm verileri paylaşabileceğini söylüyor. Interpol tarafından da aranan Aydın, Uçar'ın vereceği konum bilgisi dahilinde yakalanabilir gibi görünüyor.