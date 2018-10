Kaspersky'nin Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıları arasında yaptığı bir araştırma oldukça ilginç sonuçlar içeriyor.

Dünyanın en ünlü siber güvenlik ve antivirüs şirketlerinden biri olan Kaspersky, ülkemizde oldukça enteresan bir çalışmaya imza attı. Türkiye'deki akıllı telefon sahipleri üzerinde gerçekleştirilen araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

Aktif bir internet bağlantısına ne kadar ihtiyaç duyuyorsunuz?

Anketin ilk sorusu 'İnternete hiç bağlanmadan bir gün geçirebileceğinizi düşünüyor musunuz?' oldu. Soruyu yanıtlayan her yüz kişiden 26'sı kendileri için internet bağlantısının yiyecek, su, hava ve barınma kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu oranla Türkiye, anketin gerçekleştirdiği diğer ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

Akıllı telefonunuzu kaybederseniz stres yaşar mısınız?

Anketin en kilit sorusu bu oldu. Katılım gösterenlerin tam %91'i akıllı telefonları kaybolur veya çalınırsa büyük bir stres altında hissedeceklerini belirtti. Bu oran tren veya uçağın kaçması (%89), küçük çaplı bir otomobil kazası geçirmek (%90) ve hastalanmaktan (%86) daha fazla.

Yapılan araştırmayla ilgili konuşan Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin şunları söyledi:

“İnternet bağlantısı modern yaşantının temel unsurlarından biri oldu. Bazıları için ise vazgeçilemez bir ihtiyaç haline geldi. İnternete her an bağlı olma arzumuz ve dijital bağlantımızı korumak için yapmaya hazır olduğumuz şeyler, bağlantılı cihazların bizim için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, internet bağlantısının hayatımızın her alanına girmesi güvenliğin göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor. Güvenlik siz nerede ne yapıyorsanız olun yanınızda olmalı. Kullanıcılar her ne durumda olursa olsun bağlantılarının güvenli olmasını sağlamalı.”