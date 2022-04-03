Türk Halkının Yarısından Fazlası Giderlerini Karşılayamıyor

Mart ayına ilişkin yeni bir anket, halkın gelirinin giderlerini ne derece karşıladığını ortaya koydu. Anketin sonuçlarına göre halkın yaklaşım yüzde 60'ının gelirinin, giderlerini karşılamak için yeterli olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, gelen her yeni zam ile birlikte biraz daha artıyor. Her yeni zam ile kişilerin gelirleri ile ellerinden çıkan paranın arası biraz daha açılırken, asgari ücrete tekrar bir zam gelip gelmeyeceği konusu da bir süredir gündemi meşgul ediyor.

Araştırma Raporu Türkiye tarafından mart ayına yönelik yapılan bir anket ise durumun ne kadar ciddi bir noktaya doğru ilerlediğini gözler önüne seriyor. Ankete göre Türk halkının yarısında fazlası, gelirlerinin giderlerini karşılamadığını ve eksik bütçeyle yaşadığını ifade ediyor.

Türkiye'nin yarısından fazlası giderlerini karşılayamıyor

Araştırma Raporu Türkiye’nin mart ayı genelinde yayımladığı ankette katılımcıların gelirlerinin giderlerini ne ölçüde karşıladığı ölçüldü. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan anketin sonuçları, katılımcıların yarısından fazlasının, yaklaşık yüzde 60'ının eksik gelirle yaşamak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 59’unun gelirlerinin, giderlerini karşılamadığını ifade ettiği anketin sonuçları işte şu şekildeydi:

Gelirim giderlerimi karşılamadı: Yüzde 59

Gelirim giderlerimi ucu ucuna karşıladı: Yüzde 27

Gelirim giderimin üstünde oldu: Yüzde 7

Gelirim giderimi fazlasıyla karşıladı: Yüzde 6

​Ankete göre bu durumdan en çok HDP seçmeni etkileniyor

Bununla birlikte anket çerçevesinde katılımcılara hangi siyasi partilere oy verdikleri de soruldu. Böylece katılımcıların gelirlerinin, hangi partiye oy verdiklerine göre giderlerini ne derece karşılayıp karşılayamadığı da ölçülmüş oldu. Bunun sonucuna göreyse gelirlerinin giderlerini karşılamadığından en çok şikayetçi olan kesim, yüzde 88’lik bir oranla HDP seçmeni oldu.

Diğer parti seçmenlerinden gelirlerinin, giderlerini karşılamadığını söyleyenlerin oranı ise şu şekildeydi: