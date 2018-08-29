Türk Hava Kuvvetleri, PETLAS tarafından üretilen; Türk mühendislerce tasarlanmış yeni F-16 iniş takımı lastiklerini kullanmaya başladı.

Ülkemizde son dönemde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri de yerli üretime geçiş bildiğiniz gibi. Konuyla ilgili yeni bir haber de Türk Hava Kuvvetleri'nden geldi. PETLAS'ın Kırşehir'deki fabrikasında üretilen ve Türk mühendisler tarafından tasarlanan yeni F-16 iniş takım lastikleri, ülkemizdeki ve yurtdışındaki testlerden başarıyla geçerek kullanılmaya başlandı.

Bu yeni adımla birlikte PETLAS, dünyada F-16 iniş takım lastiği üreten üçüncü fabrika oldu. Türkiye'de kullanılmaya başlanacak bu yeni lastikleri, Güney Kore de PETLAS'tan satın alacak. PETLAS, aynı zamanda uzun zamandır ülkemizin ihtiyacı olan uçak lastiklerini imal ediyor ve havacılık konusunda ürün yelpazesini geliştirmek için de çeşitli çalışmaları mevcut.

Lastiklerin testleri, Eskişehir'de bulunan ve dünyanın sayılı test filolarından biri olan 401. Test Filo Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan PETLAS yetkilileri, "F-16 ana iniş takımı lastiğimizin, zorlu bir geliştirme süreci ve bir o kadar yoğun test sürecinden başarı ile geçmiş olması bizim için hem çok önemli bir başarı hem de Petlas'ın elde etmiş olduğu üstün lastik teknolojisi ve yeteneklerinin somut bir göstergesi." ifadelerine yer verdi.