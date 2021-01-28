Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyada bir ilki başardığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, NATO'ya ait bir uçağa, gece görevi sırasında ilk kez yakıt ikmali yapıldığını duyurdu. O anlara ait görüntüler de bakanlık tarafından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, askeri havacılık tutkunlarının nefesini kesecek bir video paylaştı. Paylaşılan video, aslında bir uçağa yapılan yakıt ikmalini gösteriyor. Ancak bu ikmalin gece ve ilk kez yapılmış olması, paylaşılan videoyu en değerli kılan husustu. Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre yakıt ikmali, Romanya hava sahası üzerinde gerçekleşti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda, yakıt ikmali yapılan uçağın NATO Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing E-3 Sentry olduğu ifade edildi. Her türlü hava koşulunda; gözetleme, kontrol ve iletişim gibi amaçlarda kullanılabilen bu devasa uçağa yakıt ikmali yapan uçak ise Boeing KC-135 Stratotanker'di. İki dev, gökyüzünde etkileyici bir görevi başarıyla tamamladı.

İşte o tarihi anlardan bir kare

Almanya'dan kalkan NATO uçağı, Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapıyordu. Aslına bakacak olursak bu tür görevler sık sık gerçekleştiriliyor ancak daha önce hiçbir NATO uçağına, gecenin karanlığında yakıt ikmali yapılmamıştı. Türk Hava Kuvvetleri, bu görevle dünya üzerinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım, ülkemizdeki Twitter kullanıcılarının da göğsünü kabarttı. Binlerce beğeni alan paylaşımın altına da ordumuzu öven yorumlar yapıldı. Dilerseniz artık sizleri, o tarihi anlara ait görüntüler ile yalnız bırakalım...

İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin NATO uçağına yakıt ikmali yaptığı o anlar

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