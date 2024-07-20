Türk Hava Yolları, dijital dünyanın dünden beri durmasına yol açan CrowdStrike krizi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket, tüm aksaklıkların giderildiğini açıkladı.

19 Temmuz 2024, dünya bilişim tarihinde unutulmayacak bir gün olarak kayıtlara geçti. Küresel çapta, özellikle de kurumsallara uçtan uca güvenlik sistemleri sağlayan CrowdStrike'ın Falcon isimli yazılımı, yüklü olduğu Windows bilgisayarların mavi ekran hatası vermesine yol açtı. Hâl böyle olunca söz konusu yazılımın kullanıldığı tüm firmalar, gün boyunca hiçbir şey yapamadılar. Havalimanları, borsalar ve hatta acil durum hizmetleri bile kullanılamaz hâle geldi.

CrowdStrike kaynaklı sorun yaşayan firmalardan bir tanesi de Türk Hava Yolları idi. Şirket, dün gün boyunca sorunların üstesinden gelmeye çalıştı ancak pek de bir şey yapamadı. Hâl böyle olunca 80'den fazla uçuş iptal edildi. Mağdur olan yolculara da çeşitli haklar tanınındı. Şirketin az önce yaptığı bir açıklama ise krizin nihayet çözüldüğünü gözler önüne serdi.

Türk Hava Yolları'nın CrowdStrike kriziyle ilgili son açıklaması şöyle:

Değerli Yolcularımız,



Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür.



Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz.

Türk Hava Yolları'nın CrowdStrike krizi nedeniyle mağdur olan yolculara tanımladığı haklar için: