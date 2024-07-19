Türk Hava Yolları, Crowdstrike nedeniyle yaşanan küresel hizmet kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, mağdur olan müşterilere yeni haklar tanımlandığı ifade edildi.

Türk Hava Yolları (THY), siber güvenlik firması Crowdstrike sistemlerinde yaşanan ve küresel çapta sorunlara yol açan problemle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bazı seferlerin iptal olduğu bilgisini aktaran Türk Hava Yolları, müşterilerini mağdur etmemek adına aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre küresel sorun nedeniyle mağdur olan müşterilere ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı tanımlanmış durumda. Vatandaşların, kendilerine verilen süre içerisinde Türk Hava Yolları ile iletişime geçmesi ve yolculuklarını yeniden planlamaları gerekiyor.

Türk Hava Yolları'nın açıklaması şöyle

Değerli Yolcularımız,



Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler.



19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır.



1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır.



2) İade talepleri:

a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır.

b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.



3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır.



Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Küresel kesintiyle ilgili detaylı bilgi almak için: