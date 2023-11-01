Türk Hava Yolları, bu akşam 19.00 - 22.00 arası İstanbul çıkışlı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Kararın, bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı alındığı ifade edildi.

Türk Hava Yolları, bu akşam saatlerinde yapılan bir açıklamayla gündeme oturdu. Şirketin basın müşaviri olarak görev yapan Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 19.00 – 22.00 arasındaki İstanbul çıkışlı THY seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Uçuşların iptal edilmesi kararı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Nedeni ile ilgili de şirketten açıklama geldi.

GÜNCELLEME: Sorunun düzelmeye başladığı açıklandı

THY CEO'su sistemsel arızanın ekiplerin çalışması ile düzelmeye başladığını aktardı: "Bilgi teknolojileri sistemlerimizdeki meydana gelen arıza ekiplerimizin çalışması ile düzelmeye başlamıştır. Seferlerimizi peyderpey yapmaya devam edeceğiz. Sistem arızasının oluşturduğu magduriyetten dolayı tüm yolcularımızdan özür dileriz."

Sistemsel sıkıntılar nedeniyle kararın alındığı açıklandı

Şirket, gün içinde biletleme ve rezervasyon işlemlerinde kesintiler yaşandığını açıklamıştı. Bunun ardından ise iptal kararı gelmişti. THY’nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda da seferlerin, bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerde kesintilerin yaşandığı aktarıldı.

Dış müdahale olup olmadığı belli değil:

Yahya Üstün de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken bir dış müdahalenin olup olmadığı konusunda bilgiye sahip olmadıklarını aktardı.

Yolcuların mağduriyetleri giderilecek

THY, ayrıca mağduriyet yaşayan yolcular için de açıklama yaptı. Açıklamada, biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği aktarıldı.

Karara sosyal medyadan tepki gösterenler de oldu