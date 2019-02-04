Türk Hava Yolları, Super Bowl İçin Bir Kısa Film Yayınladı

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli havayolu şirketlerinden biri olan Türk Havayolları, Super Bowl için özel bir kısa film yayınladı.

Dünyanın en başarılı havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, yılın en önemli spor etkinliklerinden biri olarak gösterilen Super Bowl için ‘Yolculuk’ adında 6 dakikalık bir kısa film yayınladı. Üç kez Oscar’a aday gösterilmiş başarılı yönetmen ve film yapımcısı Ridley Scott tarafından yönetilen reklam filminin başrolünde Sylvia Hoeks ve Aure Atika yer alıyo.

Polisiye filmlerden alışık olduğumuz klasik bir kedi-fare kovalamacası içeren kısa filmin merkezinde Avrupa’nın en büyük ve modern havalimanlarından biri olan yeni İstanbul Havalimanı ve İstanbul’un tarihi mekanları yer alıyor. Bir Türk Hava Yolları uçağında başlayan film, yine Türk Hava Yolları uçağında son buluyor.

Türk Hava Yolları’nın Super Bowl için yayınladığı kısa filmi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.