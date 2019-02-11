Türk Hava Yolları, Yarı Zamanlı Çalışacak Öğrenciler Arıyor

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden olan THY, 4 yıllık eğitim verne herhangi bir fakültenin 3. sınıfında eğitim gören, yarı zamanlı (part-time) çalışabilecek personeller arıyor. Söz konusu iş ilanı şirketin pek çok departmanı için geçerli.

Son yıllardaki başarısıyla global pazarda önemli bir lider haline gelen Türk Hava Yolları, üniversitede 3. sınıf eğitimi gören öğrencilere yönelik geniş kapsamlı bir iş ilanı yayınladı. Öğrenciler haftada en az 2 gün, toplamda en fazla da 30 saat mesai yapacaklar. THY’nin internet sitesinde yer alan detaylara göre öğrencilere yarı zamanlı olarak pek çok departmanda iş verilecek. 15 Mart 2019 tarihine kadar açık kalacak başvuruların ardından, sayısal ve sözel yetenek sınavları uygulanacak. Başarılı olan adaylar, kişilik envanteri testleri, grup halinde değerlendirme aşamasının ardından yüzyüze mülakata çağırılacaklar. Bu aşamayı da geçen adaylar, Türk Hava Yollarında işe başlayacaklar. Kısaca THY, tam zamanlı personellerini nasıl seçiyorsa, yarı zamanlı öğrenci personellerini de aynı şekilde seçecek. THY, aranan nitelikleri şu şekilde açıkladı: Genel kriterler: T.C. vatandaşı olmak,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,

100´lük sistemde en az 70, 4´lük sistemde en az 2.72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,

İstanbul´daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek,

İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak). Özel kriterler: Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan,

Ekip çalışmasına yatkın,

Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip,

Araştırmaya ve öğrenmeye açık,

Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek,

MS Office araçlarını iyi düzeyde bilen kişiler aranıyor. Türk Hava Yolları’nın ilanına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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