Koronavirüs salgını nedeniyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını geçici olarak durduran Türk Hava Yolları (THY), haziran ayında yeniden seferlere başlayacağını açıkladı ancak yolcuların uçuş deneyimleri eskisinden biraz farklı olacak.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra küresel pandemi haline gelen yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, seyahat sınırlamaları nedeniyle havacılık sektörüne büyük bir darbe indirmişti. Eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olan sivil havacılık sektörü, sadece mart ayında 250 milyar dolardan fazla zarar etti.

Ülkelerin karantina önlemlerini gevşetmesi ile birlikte uçuşlara yeniden başlamaya hazırlanan havayolu şirketleri, güvenliği maksimum seviyede tutarak, halkı yeniden uçaklara çekmeyi planlıyor. Sivil havacılık sektörünün lider şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 4 Haziran’da yeniden uçuşlara başlayacağını duyurmuştu.

Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran'da iç hat, 10 Haziran'da ise dış hat uçuşlarına başlıyor

Söz konusu tarih itibarıyla iç hat seferlerini açacak olan THY, koronavirüsle yaşama uyum sağlamak için uçuş düzenlemesinde değişikliğe gidiyor. Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların uçuş sırasında hangi kurallara dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

“Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok” diyen Ekşi, maske takmanın zorunlu olacağını söyledi. Yolcuların yanlarında, her dört saatte bir değiştirecek kadar maske olması gerektiğini belirten THY Genel Müdürü, “Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat” dedi.

THY Genel Müdürü: Yolcuların, her dört saatte bir değiştirecek kadar maskesi olması gerekiyor

THY, daha önce yaptığı açıklamada, bundan sonra tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliğinin zorunlu olacağını bildirmişti. Koronavirüs sebebiyle iptal edilen iç hat uçuşlarını 4 Haziran’da açacak olan firma, yurt dışı uçuşlarına ise 10 Haziran'da başlayacak.

THY, ilk etapta 19 ülkeye ve 23 farklı lokasyona uçuşlar düzenleyecek. İsveç, Danimarka, Kanada, Hollanda, Almanya, Avusturya, Gürcistan, Japonya uçuşların başlayacağı ülkeler arasında yer alıyor. Söz konusu listenin önümüzdeki dönemde daha genişleyeceği tahmin ediliyor.