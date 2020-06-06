Türk Hava Yolları, Güvenli Seyahat Standartlarını Açıkladı

Türk Hava Yolları, yakında başlayacak uçuş seferleri için 5 aşamalı seyahat standardını bir video ile paylaştı. Paylaşılan videoya göre, yolcuların evden çıktığı andan uçaktan indiği ana kadar uyması gereken standartlar açıklandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs pandemisi sonrası normalleşme süreci başladı. Bu pandemi sürecinde hizmet veremeyen havayolu şirketleri de yeniden uçuşlara başlayacak, ancak şirketler bu yolculuklar için bazı önlemler alıyor. Ülkemizin en büyük havayolu firması olan Türk Hava Yolları da “Güvenli Seyahat Standartlarımız” başlığıyla yeni bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda, THY ile yolculuk yapacak yolcuların evden çıktığı andan uçaktan indiği ana kadar uyması gereken adımlar gösteriliyor. 5 aşamaya ayrılan bu adımlara uyularak tüm yolcuların güvenli bir şekilde yolculuk yapması sağlanacak.

THY ne gibi güvenlik önlemleri alıyor?

Türk Hava Yolları, yolculuklarda sıfır teması sağlamayı planlıyor. Bunun için ilk başta temas oranını düşürmek için yolcuların online check-in yapması isteniyor. Ayrıca yolcuların evinden çıktığı andan itibaren maske kullanması ve uçuş süresi boyunca yanlarında yedek maske bulundurmaları isteniyor.

Geçiş noktalarına pek çok dezenfektan da yerleştiren THY, havalimanına girerken vücut sıcaklığı ölçümü yaparak ateşi yüksek yolcuları uçağa almayacak. Tüm güvenlik önlemlerinin sağlandığından emin olmak isteyen havayolu şirketi, tüm yolcularına uçağa biniş sırasında kişisel koruyucu ekipman sağlanacağı gibi uçak içinde de hijyen seti verecek.

Eğer sizler de Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla uçuş yapacaksanız, videoyu dikkatlice izlemenizi ve hazırlıklarınızı bu şekilde tamamlamanızı öneriyoruz. Tüm bunlar dışında dışarıdayken sosyal mesafeye devam ederek hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları korumaya devam edebilirsiniz.