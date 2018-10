“Teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor. Zaten Bitcoin değil, mesele altında yatan teknoloji. Gelecekte ameliyatları robotlar yapacak. Boston Dynamics robotları...” Teknoloji konulu bir konferansta duymanız muhtemel olan her şeyi, birazdan okuyacağınız Tweet zincirinde göreceksiniz. Bu haberi okuduktan sonra, o gereksiz konuşmalara koca bir gün ayırmanız gerekmeyecek.

Konferans ve sınırlı sürede yapılan sunum etkinliklerinin sayısı gittikçe artıyor. Hede Talks, Hödö Speaks derken, neredeyse her gün dünyanın nasıl değiştiğini özetleyen bir sunum dinleme şansınız olabilir. Kötü olan şu ki, bu sunumların sayısı arttığı için her biri diğerinin kopyası olmaya başladı. Pek çok insan çoğu gelişmeden bu sunumlar sayesinde haberdar olsa da mevzu, artık can sıkıcı seviyelere ulaşmış durumda.

Twitter üzerinden hem bu duruma tepki göstermek hem de potansiyel dinleyicilerin saatler kaybetmesini engellemek isteyen hukukçu Mümtaz Hacıpaşaoğlu, klişe sunum konularını bir bir listeledi. Lafı çok fazla uzatmadan, sonuna kadar eğlenerek okuyacağınız Tweet zincirine geçelim:

Nesnelerin İnterneti ve blok zinciri üzerine klişeler:

Black Mirror da ne dizi be üff (Ex-Machina'yı 5429832 defa izleyince ben):

Pilotluk, doktorluk artık robotlara emanet olacak klişesi:

Garaj şirketi kurma fikrini sunarken, girişim yapmamak:

Moore bile yanıldıysa gerisini siz düşünün:

KULLANICI DENEYİMİ ŞEYSİ:

Dünyamızı ele geçirecekler:

"Ağabey ben X gibi düşünyor, Y gibi plan yapıyor, Z gibi uyguluyorum":

McDonalds nasıl BÜYÜDÜ?

Webtekno bonusu: HAKKIMIZDA HER ŞEYİ BİLİYORLAR!!!

Başka konferans kilişesi tespitleriniz varsa yorumlar kısmında buluşalım :)