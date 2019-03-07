Petro Poroşenko, Türk İHA'lar Hakkında Açıklamalarda Bulundu

BAYKAR'ın ürettiği Bayraktar İHA'lardan 6 tanesi Ukrayna'ya satılmış ve teslimatın 1 sene içerisinde yapılması planlanmıştı. İHA'lar Ukrayna'ya teslim edilince, Devlet Başkanı Poroşenko konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı olan ve BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı. Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de üretilen İHA'nın 12 saat boyunca gözlem yapabildiğine ve yüksek isabetli saldırılarda bulunabildiğine dikkat çekti.

Ukrayna ordusunu modern ekipman ve silahlarla geliştirip güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Poroşenko, "Programın bir sonraki adımı ise Zaporojye şehrinde modern insansız hava aracı parçaları üretecek Ukrayna-Türkiye ortak işletmesi kurmak olacak" ifadesini kullandı. İHA'lar ile beraber 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarının da Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı biliniyor.