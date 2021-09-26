İllüstrasyonlarıyla adeta görüntü şöleni oluşturan 27 yaşındaki çizer Yaşar Vurdem'in ortaya koyduğu eserler, Adobe firmasının da dikkatini çekti. Sanatçıya ulaşan şirket, Billie Eillish çiziminin global reklamlarda kullanılabilmesi için Vurdem'den izin istedi.

Yaptığı çizimlerle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki Yaşar Vurdem, bir ilke imza atmış bulunuyor. Dünyaca ünlü Adobe firmasından çiziminin kullanılması için teklif alan ilk Türk tasarımcı olan Vurdem, 5 yıldır yaptığı dijital çizim hayatında oldukça iyi yerlere gelmiş durumda desek hatalı sayılmayız.

Cem Adrian ve Melek Mosso gibi ünlülerin albüm kapaklarının tasarımında rol alan Vurdem, en son ünlü şarkıcı Billie Eillish’in illüstrasyon çizimiyle dikkatleri üzerine çekti. Adobe ile görüşme yapan Vurdem, çizimin telif haklarını firmaya verdi. Bunun ardından Vurdem’in Billie Eillish çizimi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) billboard’larda sergilenmeye başladı.

“Türkiye’den kampanyaya katılan ve seçilen tek kişi benim”

Adobe’un kendine ulaşma serüvenini anlatan Vurdem, kampanyaya ülkemizden katılan tek kişi olduğunu belirtti. Bunun yanında çizim hayatına nasıl başladığından da bahseden sanatçının açıklamaları şu şekilde:

“Çizime küçük yaşlardan beri halam ben teşvik ediyordu. Kendisi de yağlı boya çalışmaları yapıyordu. Daha sonra 7-8 yaşında ben de yapmaya başladım. Üniversiteye de geçtiğimde bu dijital çizim olayı başladı. Çizimin dijitalde de yapıldığını, bu çalışmaları, kitap kapaklarını, oyun illüstrasyonlarını gördüm. Bu maceram oradan başladı. 2021 yılı benim için çok garip geçti. Çünkü Cem Adrian’ın hem de Melek Mosso’nun albüm kapaklarını yaptım. Üzerine de böyle bir olay gerçekleşmesi benim açımdan çok şaşırtıcı oldu.”

Tasarım konusunda ilerlemek isteyenlere tavsiyeler:

Vurdem, başarısının bir gecede gelmediğini ve aynı şeyleri tekrar tekrar çalıştığını söyledi. Yıllar boyunca bunu yaptığını söyleyen sanatçı, tasarım konusunda ilerlemek isteyenlere de aynı şeyi tavsiye etti.

“Bu işi yapacaklara benim tavsiyem, sürekli çalışmaları, pratik yapmaları. Çünkü bende uzun yıllar boyunca çalıştım. Sürekli aynı şeyleri çalıştım, sürekli portre çalıştım ve böyle bir başarıyı elde ettim. İlerideki hedeflerimde yine illüstrasyon alanında adımı dünya çapında duyurmak. Dünya’da Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Reklam kampanyalarından, çizim siparişlerinden, eğitim videolarından para kazanmaya çalışıyorum ve bir kazancım var”