Bir zamanlar 2000’li yılları “milenyum çağının” başlangıcı olarak anar, takvimlerdeki değişimi göreceğimiz için heyecan yapardık. Takvimlerle birlikte kültür de değişti, internet hayatımıza girdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, bir kez konuşulan bir daha unutulmayacaktı.

Türkiye’de internet, son kullanıcılar açısından büyük ölçüde eğlence amacı taşıyan bir ortam. Bu nedenle pek çok popüler video ya da fotoğraf, mizahtan nasibini almadan bilinirliğe ulaşamıyor. Eğer o içeriklerin kendisi mizahın ta kendisi ise, işte o zaman bir efsane haline geliyor.

Hazırladığımız listede yer alan videoları, artık içimizi bayan “tıklama rekorları kırdı” gibi sıfatlarla anmıyoruz. Biliyoruz ki bu videolar, tıklama rekorları kırmanın ötesine geçip internet kültürümüzde büyük bir yere sahip olmaya başladılar.

En saf, en doğal ve orijinal halleriyle Türk internet tarihinin en efsane videolarını derledik. Her birinin, bünyenizde stres topu etkisi yaratacağından emin olabilirsiniz.

İkna sanatının yegane temsilcisi: "Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Tamam mı?"

İsyankar annelerin sembolü: “Al kırdın kırdın!”

Öğrenmeyi öğreten aüabeyimiz: “Attım hafızaya, beyin bedava”

Farklılıklara duyulan saygının temsiliyeti olan kelime: "Popi”

Yöresel Rap müziğin sembolü: "Al dedi, git dedi”

Stilistlerin efendisi: “Efendime söyleyeyim”

Her konuda hak verebileceğiniz yegane tatlılık: “Haksız mıyım !?”

Durduk yere yükselen kan basıncı ve "aşağı inen pistonlar"

Kanatlandırmayan enerji içeceğinin sponsor olduğu "mükemmel bir atlayış"

Bir hal gelince süper kahramana dönüşen Uçan Adam Sabri:

Dünya üzerindeki her şeyin hesabını sorabilecek Melek Subaşı:

İleri Düzey Kuş Uzmanı Şevket ağabeyimiz:

Arabesk ruhların son feryadı: “Geri dön Tülay”

Yanlış anlayışların en kibar hali “Artiz ne arar la bazarda”

Bir nesle özsavunma yeteneği kazandıran nida: “Okuyom ben ya!”