Hollanda'da Türk iş adamı Atilay Uslu'nun sahip olduğu otelin bahçesine bir uçak konulmaya karar verildi. Piyasada yer alan en büyük uçaklardan biri olan Boeing 747'nin otele nakli, oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.

Türk iş adamı Atilay Uslu, geçtiğimiz sene Hollanda'nın Badhoevedorp köyünde, 44 bin metrekarelik alana sahip bir otel açtı. 680 odalı bu otelin, 35 bin metrekarelik dev bir bahçesi bulunuyor. Bu bahçeyi ilgi çekici ve farklı bir konsept ile değerlendirmek isteyen Uslu, otele bir uçak transfer etmeye karar verdi. Yapılan görüşmelerden sonra fikri için onay alan iş adamı, dev uçağın transfer işlemlerini başlattı.

Otelin bahçesine konulmasına karar verilen uçak, dünyanın en büyük uçaklarından biri olan, tam 170 ton ağırlığındaki 4 motorlu Boeing 747. Bu dev makine, Corendon Havayollarına ait. Yapılan müzakereler sonucunda, uçağın otel bahçesine konulması konusunda anlaşmaya varan yetkililer, dev bir ekip çalışması ile transfer işlemlerine başladılar. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir nakliye aracı ile taşınan uçak, ülkenin en işlek otoyollarından biri olan A9 otoyolundan geçirildi. Dev uçağın geçişi sırasında ilginç kareler yakalandı. Olaya, basın mensupları ve çevredeki insanlar büyük ilgi gösterdi.

Uçağın problemsiz bir şekilde geçebilmesi için, A9 otoyolu geçici bir süre ile trafiğe kapatıldı. Aynı zamanda otoyolda bulunan bazı levha ve ışıklandırma sistemleri de söküldü. Havaalanından transferi başladığı andan itibaren 16 tarla, köprüler ve otoyollardan geçerek yoluna devam eden uçak, pazar günü konulacağı otele ulaşmış olacak.