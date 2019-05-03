Türk İşi Epey Düşük Bütçeli Avengers: Endgame Parodi Videosu

Avengers: Endgame, tüm zamanların en yüksek kazançlı açılışını yaparak 1,2 milyar doları Disney kasasına indirdi. Hazır ortalık soğumuş, filmi izleyen hayranlar olanları hazmetmişken, gelin Türk işi düşük bütçeli küçük bir videoya yeniden bakalım.

Vizyona giren son 2 Avengers filmi olan Infinity War ve Endgame için toplamda 1 milyar dolara yakın para harcandığı söyleniyor. Disney’in bu harcamayı her iki filmle de karşıladığı gün gibi ortada. Hem bütçe hem de gişe canavarı olan Avengers filmleri, çıtayı öyle bir yere çıkardı ki Disney’in performansına uzun yıllar yetişmek zor olacak.

O günler gelene dek, birileri Disney’den daha başarılı işler ortaya koyana dek, sanıyoruz ki çıtaya yetişmekten ziyade işin eğlencesine bakacağız. Mesela düşük bütçeli parodi videolar gibi.

YouTube kanalı Gamvie tarafından Avengers: Endgame vizyona girmeden önce hazırlanan bu kısa ama eğlenceli videoya göz atın:

Düşük bütçeli ama bol emek harcanmış bir iş olan bu çalışmada filmin aylar önce yayınlanan TV Spotunu yeniden izliyoruz. Özellikle Roket Rakun’un düşük bütçeli versiyonu oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Hemen aşağıda “riğmek” videosunun bir kamera arkası görüntüleri var:

Gamvie kanalını popüler videların ve filmlerin düşük bütçeli yeniden yapımlarını izlemek için takip edebilirsiniz.