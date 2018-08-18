Ülkemizde Üretilen Aşılar, Üç Kıtada Birden Patent Aldı

İnsanlık için önemli sağlık gereçlerinden olan aşılar, şimdilerde 30 gün oda sıcaklığında dayanabilecek bir teknoloji ile donatıldı. Avrupa Patent Ofisi’nden patent alan aşılar, dünyanın her yerine gönderilebilecek.

Boğaziçi Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ve oda sıcaklığında 30 gün boyunca bozulmadan kalabileceği ifade edilen yeni teknoloji ürünü aşılar, Avrupa Patent Ofisi’nden geçerek patent almaya hak kazandı.

Daha öncesinde ABD ve Japonya’dan patent alan ürün, bir proteinin mikroküreciklerinden geliştiriliyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören’in geliştirmiş olduğu aşıların; ABD, Japonya ve Avrupa Patent Ofisi’nden patent alması nedeniyle ürün bulunuşuna ‘triadic patent’ adı verildi. Ülkemiz için gurur verici olan buluş, üç kıtada birden patentlenen ilk ve tek biyoteknoloji ürünü olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

2009 yılından bu yana üzerinde çalışılan buluş, aşıların daha dayanıklı olmasını sağlayacak. Normalde 2-8 santigrat derecede saklanmaları gereken aşılar, geliştirilen yeni teknoloji ile birlikte 30 gün boyunca oda sıcaklığında bozulmadan kalabilecek. Konu hakkında konuşan Özören, ‘Buluşumuz olan ASC zerrecik taşıyıcısı, üzerine yüklenen uyaranları 30 gün boyunca her türlü etkiye karşı koruyacak. Donma-çözülme gibi etkilere göğüs gerecek olan ürün, aynı zamanda dünyanın her yerinde de kabul görecek’ ifadelerinde bulundu.