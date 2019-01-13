Türk Kimyagerden Kar ve Buzu Kısa Sürede Eriten Granül

Kimyager Yücel Kaynak, 6 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonrası kar ve buzu kısa sürede eriten özel formüllü granül üretmeyi başardı.

Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (TEKNOPARK) 6 sene önce kimyager Yücel Kaynak taraından başlatılan çalışmalar, uzun süren araştırmalar sonucu nihayet sonuç verdi. Kaynak, eksi 45 dereceye kadar buz ve karı 20 dakikada çözebilen özel formüllü granül üretmeyi başardı. Ürettiği bu çevre dostu ve soğuk bölgelerde oldukça işe yarayacak granüle "Buz Yak" ismini verdi.

Formül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden onay aldı. Deneme sürecinde Kanada, Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerine ürünü gönderdiklerini ve başarılı olunca çok talep aldığını söyleyen Kaynak, sözlerine "Artık ürünün seri üretiminin yapılması için fabrikasının kurulması gerekiyor. Ürünü deneme safhasında Kanada, Rusya, Avrupa ve İskandinav ülkelerine gönderdik ve başarılı olunca çok büyük talep almaya başladık. Ürünümüz yüzde 80'i ihracat yapılabilecek bir üründür" diyerek devam etti.

Ürüne gelen üretim talepleriyle ilgili olaraksa Kaynak şu şekilde konuştu:

"Biz ürünü Türkiye'de üretmek istiyoruz. Ancak bu belli bir yatırım istiyor, bu noktada devletimizden veya yatırımcılardan yardım bekliyoruz. Kendi öz sermayemizle Ar-Ge çalışmalarını tamamlayabildik. Bundan sonra alacağımız destekle seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Ürünün içeriği kalsiyum, magnezyum ve asetattan oluşmaktadır. Granülümüz yolu, betonu ve demiri koruyan bir özelliğe sahip. Ürünün muadili yok. Tuza göre kullanımı 10 kat daha az olduğu için hem doğaya daha az ürün atılmış olacak ayrıca doğaya da hiçbir zarar vermeyecek. Doğaya kesinlikle zarar vermemesinin yanı sıra atığı da toprakta gübre etkisi göstermektedir."

Ürettiği ürünün Avrupa ve Kanada gibi bölgelerde kullanılan ürünlerden 20 kat daha uzun ömürlü ve ekonomik olduğunu belirten Kaynak, eksi 45 dereceye kadar etkisini kaybetmeyen Buz Yak'ın 72 saat süresince aktif olarak etkisini gösterdiğini belirtti.