Resmî Gazete'de Türk lirasının cazibesini artıracak yeni kararlar yer aldı. Buna göre vatandaş, tasarruflarını TL'ye çevirebilecek. Ayrıca bankalar, KOBİ'lere daha rahat kredi verebilecekler.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ait önemli düzenlemeler yer aldı. Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/25) ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/26), Türk lirasının cazip hale gelmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bundan birkaç yıl önce duyurulan "Kur Korumalı Mevduat" uygulaması, hazineye büyük bir yük bıraktı. Hükümet de bu durumdan kurtulmak için Türk lirasını cazip kılmayı amaçlayan adımlar atmaya başladı. İşte bugün yayımlanan düzenlemeler de tam olarak buna odaklanıyor. Bu düzenlemelerin ne kadar etkili olacağını önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

Döviz ve altın hesaplarındaki tasarruflar TL'ye dönüştürülebilecek

Alınan karar kapsamında artık döviz veya altın için açılmış olan döviz tevdiat, katılım fonu veya altın hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi durumunda o anın dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası haline getirilebilecek.

Merkez Bankası, bankalar için de bazı düzenlemeler yaptı. Bu bağlamda; TL payı artış hedefi yüzde 2,5 olarak yeniden revize edildi. Ayrıca bankalar, TL'ye dönüşün hızlanmasını teşvik etmek amacıyla komisyon ödemesi yapacak. Bankalar, artık 50 bin TL üzerinden değil, 200 bin TL üzerinden kredinin yüzde 30'u için menkul kıymet tesis etmek zorunda kalacak. İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde geçerli olan bu karar, küçük işletmelerin de işine yarayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelere buradan ulaşılabilir.