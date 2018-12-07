Türk Lise Öğrencileri, Google Bilim Fuarı'nda Yarı Finalde

İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden göğsümüzü kabartan haberler geldi.

Google Science Fair fuarında, meyve ve sebze atıklarından biyoplastik üretebilmeyi hedefleyen projesiyle lise öğrencileri Emirhan Belli ve Serkan Aslan yarı finale kalmaya hak kazandı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tam teşekküllü bir laboratuvarda çalışamayan öğrencilerin beherlerini ocakta kaynattıkları belirtildi.

Gerekli malzeme ve kimyasalları üniversitelerden ve belediyenin labaratuvarlarından almayı başaran iki öğrenci, sebze ve meyve kabuklarını macun haline getirerek fırında kurutup granüle dönüştürdü. 13-18 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığı yarışmada projeleriyle büyük ilgi çeken gençler, 2019'un mayıs ayında gerçekleştirilecek büyük finale hazırlanıyor.

Yaptıkları çalışma sonucunda küçük bir plastik örneği elde etmeyi başardıklarını belirten Emirhan Belli'nin açıklamaları şu şekilde:

"İlerleme kaydedebilmemiz için laboratuvar ortamında çalışmamız lazım. Yapısında nişasta bulunduran meyve, sebze kabuklarını kullanıyoruz. Çöpe atılan sebze, meyve atıklarını aldık, onlarla neler yapabileceğimizi araştırdık. Elma kabuğunu çeşitli kimyasallarla karıştırıp püre haline getiriyoruz. Kaynattıktan sonra fırınlıyoruz ve bir gün bekletiyoruz. Evdeki fırında 80 derecede yarım saat, 1 saat bekletiyoruz."

"Türkiye'den tek katılımcıydık. Yarı finalist olduk. Projemizi yazılı olarak gönderdik ama final için laboratuvar ortamında çalışmamızı sunmamız gerekiyor, plastiği elde etmek gerekiyor. Özellikle gıdayla temas eden tabak, bardak, kaşık, çatal gibi ürünler elde etmek istiyoruz. Kullandığımız plastikler doğada 450 yılda çözünüyor. Granül üzerinde denedim, biyoplastik iki haftada çözünüyor. En son organik atıkları granül hale getirdik. Metal kompleks uygulanıp sertleştirilecek fakat laboratuvar ortamımız yok. Finalde 10 kişi yarışacak."