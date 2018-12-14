Türk Lise Öğrencileri, Gözlüğe Monte Edilen Mouse Geliştirdi

Hatay Aktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören lise öğrencileri, kolunu kullanamayan kişiler için harika bir proje geliştirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki lise öğrencileri, bilgisayar kullanımında çeşitli gerekçelerle zorluk yaşayan kişiler için gözlüğe monte edilebilen bir mouse geliştirdi. Kişinin baş hareketleri ile kontrol edebildiği ve 'Engelsiz Mouse' adı verilen bu projeyle kolları felçli olan veya kolu olmayan kişilerin bilgisayar kullanımı konusundaki zorlukları giderilecek.

Önce elektronik tasarım ve kodlama işlemini gerçekleştiren öğrenciler, daha sonra da mouse aparatını gözlüğe monte ederek cihazı daha portatif ve kullanıcı hale getirdi. Okulun Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve projenin koordinatörü Mehmet Ragıp Özdemir, projeyle ilgili "Öğrencilerimiz aldıkları uygulamalı eğitimler sonucunda, sensör kartları ve geliştirme kartlarından böyle bir projeyi yapabileceklerini düşündüler ve yapmaya karar verdiler." diye konuştu.

Özdemir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Projenin yazılım, tasarım ve elektronik tasarım aşamaları yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yılın sonunda bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz gayet istekli ve hevesliler. Bu projeyi geliştirmek için de geceli gündüzlü uzun bir zaman harcadılar. Projemiz, bir gözlük üzerine monte edilmiş çip ve mikroçiplerden oluşmakta. Bu mikroçipler kafa hareketlerine göre bilgisayarın mousena yönlendirmekte ve yaptığımız bir buton aracılığıyla da tıklama işlemini gerçekleştiriyoruz."

"İster ayakta dururken, ister otururken isterse de yatarken istediğiniz pozisyonda, iş yaparken bile mouseun hareketlerini kontrol edebilirsiniz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu tarz projeleri yapan, piyasada aktif bir şekilde bulunan herhangi bir ürün yok. Bu projenin benzerleri yurt dışında yapılmakta ama maliyeti oldukça yüksek. Yaklaşık 10 binlerce lira civarında. Yapılan benzer çalışmalarda bizim yaptığımız gibi kablosuz ve butonlu çalışma göremedik."