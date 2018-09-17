Lise öğrencisi Demiralp Uğurlu, babasının rahatsızlığı nedeni ile başladığı araştırmada geliştirdiği proje ile tıp-sağlık kategorisinde dünya ikincisi olmayı başardı.

Eskişehir’de henüz 16 yaşında bir lise öğrencisi olan Demiralp Uğurlu, başta babası olmak üzere çevresindeki böbrek taşı rahatsızlığı yaşayan yakınlarına sunulan geleneksel tedavi yöntemlerinin doğruluğunu araştırmaya başladı. Bu araştırması kapsamında kimya öğretmeni Sibel Pakdil danışmanlığında ‘Tıbbı bitki ekstrelerinin farklı türdeki böbrek taşlarına etkisi’ adlı bir proje geliştiren Uğurlu, beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Proje kapsamında böbrek taşları üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştiren Uğurlu, geleneksel yöntemlerin yaygın olarak görülmekte olan taş üzerinde pozitif etki yaptığını, fakat böbreği saran taş üzerinde herhangi bir etki oluşturmadığını keşfetti. Böbrek taşı rahatsızlığına cerrahi müdahale dışında bir tedavi yöntemi geliştirmeye çalışan Uğurlu, danışmanları ile birlikte özel bir formül geliştirdi.

Uğurlu’nun projesi, İzmir’de düzenlenen OKSEF 2018 adlı yarışmada dereceye girerek geçtiğimiz Ağustos ayında Paraguay’ın Encarnacion şehrinde düzenlenen Fecitec Girasoles Science Fair 2018 aslı yarışmaya katılmaya hak kazandı. Proje, ‘tıp ve sağlık’ kategorisinde dünya ikinciliği kazanarak Uğurlu’ya beklemediği bir sonuç elde ettirmiş oldu.

Gerçekleştirdiği proje ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uğurlu, ‘’Kaç tip böbrek taşı olduğunu ve insanlarda en yaygın görülen ile ender görülenleri tespit ettik. Proje için iki tip böbrek taşı belirledik. Birisi en yaygın görülen, diğeri ise böbreğin içini tamamen sarıp operasyon gerektiren böbrek taşlarıydı. Gerekli izinler karşılığında hastanelerden böbrek taşlarını temin ettik.’’ dedi ve böbrek taşı tedavilerinde ‘çeşitli bitkilerin kaynatılarak içilmesi’ gibi yöntemlerin herhangi bir faydası olmadığını belirtti:

‘’Bunun üzerine söz konusu taşın böbrekte küçülmesini sağlayıcı farklı yöntemler denedik. Bazı konularda eczacılık fakültelerine danıştık. Laboratuvar ortamında çeşitli deneyler yaptık. Hazırladığımız kimyasal özütle böbrek taşının kütlesinde küçülme olduğunu tespit ettik. Söz konusu maddeyi bir tablet yöntemiyle böbreğe gönderilmesini planladık. Projemizde elde ettiğimiz aktif maddeler bu yöntemle böbrek taşını çözebilecek.’’