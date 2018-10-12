Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız 'ısı yayan kumaş' haberinden sonra göğsümüzü kabartan bir başka buluşla daha gündemdeyiz: Isıya dayanıklı kumaş.

Tekirdağ'da öğrenimini sürdüren Ayşenaz Uzun, lise öğrencileri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları'nda dünya ikincisi oldu. İstanbul'da düzenlenen 10 ülkeden 358 projenin katıldığı yarışmada 55 proje finalde yarıştı.

Tekirdağ'da özel bir lisede öğrenimini sürdüren Ayşenaz Uzun, sütleğen bitkisiyle hazırladığı kumaş projesiyle 'mühendislik' kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı. Yolda yürürken tesadüfen eline sütleğen bitkisinin çarpması sonrasında kızarıklıklar fark ettiğini ve projeye böyle başlama kararı aldığını belirten Uzun, süreçle ilgili şunları söyledi:

"Yanmazlık testi yaptım ve ilk olarak kumaşın ilk 14 saniyede alev aldığını gördüm. Normal bir kumaş 10 saniyede alev alıyor. Bunun günlük hayatımıza faydası; itfaiyecilerin giydiği kıyafetlerin içinde 'imbentin' denilen kimyasal madde var, bu madde de cilt üzerinde kanser yapabilecek bir etkiye sahip ve kızarıklıklara yol açıyor. Benim üzerinde çalıştığı sütleğen bitkisi özünü uygulayarak geliştirdiğim kumaş ise doğada maliyeti az olan ve kanser riski olmayan bir kumaş. Dolayısı ile itfaiyeciler için kıyafet tasarlanabilir."

Projenin ikinci aşamasına geçiş süreciyle ilgili de konuşan Ayşenur Uzun, sözlerine şöyle devam etti:

"Kumaşa kırışmazlık testi uyguladık. Normal kumaş ve numune kumaş üzerinde deneme yapıldı ve 2 kumaşa da ayrı işlem uygulandı. Sütleğenli kumaşın basınca daha dayanıklı olduğu belirlendi. Kırışma testi sonrası bunun genel olarak yaygınlaşmasıyla ütü kullanımının azalarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sütleğenli kumaş daha az kırışıyor. Son olarak tuşa yani yumuşaklık testi yaptık. Sütleğeni sürdüğümüz kumaşların daha yumuşak hale geldiğini gördük" ifadelerini kullandı. Hedefleri için de konuşan Ayşenaz Uzun, "İdealim, bilim insanı olmak."

Proje sürecinde Ayşenaz'ın danışmanlığını yapan öğretmeni Gülsemin Savaş Tuna ise öğrencinin başarısıyla gurur duyduğunu belirtti.

Kazanılan ödülün önemine dikkat çeken Tuna, şöyle konuştu:

"Bu yarışmaya 10'dan fazla ülke katıldı. Yarışma 4 farklı aşamada gerçekleştirildi. Mühendislik, sağlık, çevre ve enerji alanlarında yapıldı. Biz ülkemizi mühendislik alanında temsil ettik. Ülkemizden 7 proje vardı. Genel anlamda 358 proje başvuruda bulundu. 55 proje finale kaldı, biz de bu yarışmada 2'ncilik aldık. Öğrencimi kutluyorum."