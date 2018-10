Türk Mimar, Mars Gezegenini Kolonileştirecek Ekipte Yer Aldı

Türk Mimar Saadet Yüncü, Mars gezegeninde mimarlığa dair araştırma ve çalışmalara katılmaya hak kazandı.

NASA ve pek çok diğer özel şirket Mars’a insanlı yolculuklar yapmaya hazırlanıyor. Bu insanlı yolculuklar sonucunda bir kolonileşme sürecine girecek Mars, Dünya’da yaşam sonlanırsa insanlığın soyunun devam etmesi için büyük bir öneme sahip. Bunun için adımlar atan pek çok şirket arasında mimarlik sektörü de yer alıyor.

Tekirdağ’da yaşayan yüksek mimar Saadet Yüncü, Mars’ta kurulacak mimari yapılar için çalışmalara katılan ilk Türk oldu. 24 yaşındaki kadın, 1847’de kurulan ve bunca yıl boyunca dünyanın en başarılı mimarlık okullarından olan The Architectural Association’da Mars gezegenine kurulacak yapılar için araştırma ve tasarım atölyesine katıldı.

Yüncü, AA School’a her yıl 10 kişinin katılabildiğini söylerken burada olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Yüncü, yaptığı açıklamada, “Architectural Association Londra’da bulunan uluslararası en eski mimarlık okulu. Her yıl düzenlediği AA Jordan Visiting School Okulu kapsamında bir araştırma çalışması var. Bu üniversite, her yıl bu araştırma çalışmalarını gerçekleştiriyor. 6 yıl önce başlamışlar, her yıl düzenli olarak yaklaşık 10 kişi kabul ediyorlar araştırma ekibine. Dünyanın her yerinden başvurular geliyor, kişilerin başarılarına göre başvurularda kabul olma şansı daha da artıyor. 6 yıldan beri AA Visiting Schoolun, Ürdün'de düzenlediği Mars çalışmalarına kabul edilen ilk Türk oldum ve bu benim için onur verici bir durumdu” dedi.

Mars’a benzediği gerekçesiyle Ürdün’de çalışmalara devam ettiklerini belirten Yüncü, "Araştırma çalışmalarımızda, Mars gezegeninde nasıl yapı yapabiliriz? Hangi mimari etkinlikleri kullanabiliriz? Yaptığımız çalışmalarla, inşaat tekniklerinde hangi malzemeleri oluşturulması gerekiyor? Mars gezegenine benzerlik göstermesi adına bir takım araştırmalar yaptık. Bunun Ürdün olmasının sebebi ise Ürdün'ün güney kenarında bulunan Wadi Rum Çölü, dünyada Mars gezegenine benzerlik gösteren tek yer, bu yüzden Mars gezegenini araştırma çalışmaları için Ürdün’e giriyoruz" diye konuştu.

Rob Mueller gibi bilim insanlarından Mars Gezegeni hakkında bilgi aldıklarından bahseden Saadet Yüncü, gelecekte Mars’ta kurulacak koloniler için hayati mimari yapılar geliştirebilir.