Büyük firmaların geliştirmeye çalıştıkları ve araçların birbirlerini takip etmesini sağlayan platooning sistemi, Türk mühendisler tarafından ilk kez geliştirildi.

Platooning, özellikle kamyon ve tır gibi büyük araçların birbirlerini takip etmesi için geliştirilen bir sistem. Temel olarak konvoy mantığıyla hareket eden bir araç filosu oluşturan yüksek teknolojili bu sistemi Türk mühendisler ilk defa geliştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre AVL Türkiye'nin geliştridiği sistem, maket araçlarda başarılı sonuçlar verdi. Sistemin 2019 yılının sonlarında tırlarda kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. Bu sistemle araçların sahip oldukları teknik sistemleri kullanarak trafikte konvoy halinde yolculuk edebilmesi planlanıyor.

Karbon Emisyonu Düşüyor, Yakıt Tasarrufu Artıyor

En önde yer alan aracın hızı ve yönü belirlediği sistemde, arkadaki araçlar öndeki araçların hava kanallarında hareket ederek yakıt tasarrufu yapacak ve karbon salınımını düşüerecekler.

AVL Araştırma ve Mühendislik Müdürü Dr. Serkan İmpram'ın açıklamalarına göre Platooning sistemi lojistik sektöründe verimliliği arttıracak yenilikçi bir teknoloji. İmpram, "(Platooning) Aynı rotayı kullanan kamyonların birbirlerine kablosuz şekilde bağlanarak konvoy oluşturup birlikte hareket etmesini sağlıyor. Bunun birden fazla avantajı var. Kamyonlar birbirlerinin hava kanalına girdiği için yakıt tüketimi azalırken karbon emisyonu da düşüyor." dedi.

Açıklamalarına, AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye'nin Samandıra'daki Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen bu teknolojinin Türkiye'de bu alanda bir ilk olduğuna dikkat çekerek devam eden İmpram, çalışmaların devam ettiğini ve gerçek araçlarla denemelere başlamayı planadıklarını, bu teknolojinin de 6 ila 8 ay sonra gerçek araçlara uygulanabilir olacağını düşündüklerini belirtti.

İmpram, bu yöntem sayesinde peşpeşe frenlemeden kaynaklı trafik dalgalanmalarının da azaltılacağını ve yolların daha verimli hale geleceğini sözlerine ekledi.

1940'lı yıllarda Avusturya'nın Graz şehrinde kurulan AVL'nin dünya çapında 60'tan fazla ülkede merkezi ve 30'dan fazla Ar-Ge merkezi olduğunu söyleyen İmpram, Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin ve bünyesinde bulunan 220 mühendisin şirketin bütün üst düzey teknoloji çalışmalarına dahil olduğunu, bunun dışında kendi projelerinin de olduğunu belirtti.

Hibrit Aracın Testleri 2019, Otonom Aracın Testleri 2020'de

Tübitak'tan aldıkları destekle bir hibrit araç geliştirdiklerini, bir de otonom araç geliştireceklerini söyleyen İmpram, görev verilmesi halinde yakından takip ettikleri yerli otomobil projesinde de yer alacaklarını belirtti. Hibrit aracın testleri 2019, otonom aracın testleri 2020'de başlayacak.

İmpram, "Kesinlikle yüksek katma değerli işler yapıyoruz. Çünkü yazılım, elektronik tabanlı işler yapıyoruz. Kurulduğumuz tarih olan 2008'den bu yana 20 milyon avroya yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirdik. Bu senenin sonunda hedefimiz bunu 30 milyon avrolara yaklaştırmak.

Biz kurum olarak Türk mühendislik ekosistemine katkı sunuyoruz. Bizim mühendislerimiz bundan 3-4 yıl sonra piyasaya çıkacak araçların sistemlerini geliştiriyorlar. Bunlar aslında ülkede ihtiyaç duyulması durumunda bizim yapabileceğimiz katkıları göstermek adına önemli." dedi.

Platooning Sisteminde Araçlar Arasında Haberleşme Var

AVL Araştırma ve Mühendislik Kıdemli Sistem Mühendisi Kadir Haspalamutlugil ise otonom araç geliştirirken üzerinde çalıştıkları sistemi ilerletebilmek için harekete geçtiklerini söylerken, "Küçük bir platforma ihtiyaç duyduk gerçek arabalara doğru bir ara adım için. Bu doğrultuda piyasada satılan model arabalardan iki tanesini alıp modifiye ettik. Üzerine gerçek arabalarda kullanılan, güçlü işlemciler ve sensörler koyduk ve bunları koyarak önce bir şerit takip sistemi yaptık. Normal arabalarda çalıştığı şekilde, görüntüyü işleyip, yolu bulup ve kontrolü bu yolda kalacak şekilde, çizginin dışına çıkmadan kalacak bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Bu sisteme Platooning sistemini entegre eden ekip, araçların anlık etkileşimi sayesinde araç takip mesafelerini kısaltmayı başarıyor.