ABD'de master eğitimine devam eden Nehir Onay, Cannes Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Kısa Belgesel' ödülü aldı. Onay, yeni hedefinin Sundance ve diğer film festivalleri olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde belgesel-film alanında master eğitimine devam eden Nehir Onay, yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Sur Les Pointes’ adlı projesiyle Cannes Kısa Film Festivali'nde ‘En İyi Kısa Belgesel’ ödülü kazanmayı başardı.

Kazandığı ödül ile ilgili açıklamalarda bulunan Onay, “Sıkı çalışmalarımızın ve verdiğimiz emeklerin karşılık görmesi bizi çok mutlu etti. Dans gibi film alanında örnekleri daha önce görülmemiş bir konuyu farklı, yeni bir açıdan ele almak asıl hedefimizdi. Filmimizi kısa ama öz tutup, hikayeyi canlı ve keyifli bir şekilde anlatmak istedik. Bu etkiyi hem Amerikan hem diğer kültürlerdeki izleyicilerde yaratabilmiş olduğumuzu gördük.” ifadelerini kullandı.

Cannes'dan sonra hedef Sundance ve diğer festivaller

Nehir Onay’ın Sur Les Pointes ile yolculuğu, Cannes Kısa Film Festivali’nde sona ermeyecek. Onay, yine kısa belgesel dalında Sundance Film Festivali, Big Sky Documentary Film Festivali, Miami Film Festivali ve Key West Film Festivali için de başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Nehir Onay'ın hem yapımcısı hem de yönetmeni olduğu Sur Les Pointes, 13-21 Eylül tarihşerinde koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Cannes Kısa Film Festivali'nde gösterilmişti.